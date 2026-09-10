Vela, Riccardo Pianosi in piena lotta per l’accesso diretto alla finale degli Europei di Formula Kite

Bilancio positivo per l’Italia al termine della terza giornata effettiva di regate ai Campionati Europei Open di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque turche di Akyaka. Quest’oggi si sono disputate le prime quattro prove della Gold Fleet maschile oltre ad altre cinque Race della flotta singola femminile nel percorso di avvicinamento verso le Medal Series di sabato.

Riccardo Pianosi ha cominciato il suo percorso nella flotta Gold con un ottimo score di 3-1-2-4 nelle regate odierne, allungando sugli inseguitori e accorciando le distanze nei confronti dello svizzero Gian Stragiotti (2-4-4-11 oggi), che occupa adesso la seconda piazza in solitaria a +5 sull’azzurro e a -7 dal fenomeno singaporiano Max Maeder (tre primi ed un decimo posto in apertura di Gold Fleet).

A meno di grandi sorprese, il 21enne marchigiano si contenderà proprio con Stragiotti domani il secondo e ultimo pass diretto per la Finale, potendo contare su un vantaggio di 16 punti sull’austriaco Valentin Bontus, 17 sul ceco Vojtech Koska e 25 sul cinese Qibin Huang. Gran rimonta sempre in casa Italia per Flavio Marx, balzato dal 16° al 10° posto assoluto (settimo tra gli europei) grazie ad un parziale di 4-8-5-5 nella flotta Gold.

Si è interrotta invece nella competizione femminile la progressione di Tiana Laporte, stabilizzatasi in sedicesima piazza e ormai estromessa dalla bagarre per accedere alla Medal Series (-65 dalla top10). 21ma e 23ma Giorgia Speciale e Maddalena Maria Spanu, mentre nelle posizioni di vertice prosegue la sfida ravvicinata tra la neerlandese Jessie Kampman, l’elvetica Elena Lengwiler e la francese Lauriane Nolot, racchiuse in 8 punti dopo 16 prove e tre scarti.