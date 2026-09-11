Vela, Riccardo Pianosi e Flavio Marx accedono alla Medal Series degli Europei di Formula Kite

Saranno due gli italiani protagonisti della Medal Series ai Campionati Europei Open di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque turche di Akyaka. Riccardo Pianosi e Flavio Marx si sono attestati infatti nella top10 al termine della lunga Opening Series (19 regate totali), qualificandosi rispettivamente per la semifinale e per il quarto di finale della rassegna continentale.

Pianosi, oro mondiale 2025 e campione d’Europa in carica, non è riuscito a completare l’inseguimento nei confronti dello svizzero Gian Stragiotti (molto solido oggi con tre secondi ed un settimo posto) rimanendo dunque in terza piazza assoluta a -10 dal pass diretto per la Finale, riservato sia al giovane talento elvetico che al fenomeno singaporiano Max Maeder, dominatore assoluto della settimana e della giornata odierna con quattro vittorie di fila.

Il ventunenne marchigiano comincerà dunque il suo percorso nella fase finale dell’Europeo Open dalla semifinale insieme al ceco Vojtech Koska, all’austriaco campione olimpico Valentin Bontus e ad altri due rider provenienti dal quarto di finale in cui si daranno battaglia il cinese Qibing Huang, lo sloveno Toni Vodisek, lo svizzero Karl Maeder, il britannico Sam Dickinson e l’azzurro Flavio Marx, che ha centrato l’obiettivo dell’ingresso nella Medal Series da nono della generale (settimo tra gli europei).

Passando alla gara femminile, avanzano direttamente in Finale la neerlandese Jessie Kampman e la francese Lauriane Nolot mentre la svizzera Elena Lengwiler dovrà passare dalla semifinale insieme alla cinese Wan Li e all’australiana Breiana Whitehead. Europeo già finito per le italiane: 16ma Tiana Laporte, 20ma Giorgia Speciale e 23ma Maddalena Maria Spanu.