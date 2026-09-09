Vela, Riccardo Pianosi consolida la top3 dopo due giornate agli Europei di Formula Kite

Riccardo Pianosi si conferma virtualmente in zona podio dopo tre giorni ai Campionati Europei Open di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque turche di Akyaka. Dopo un day-1 privo di azione per vento troppo leggero, quest’oggi è andata in scena di fatto la seconda giornata effettiva di regate con altre sei prove a referto sia al maschile che al femminile.

La stella azzurra della specialità, oro mondiale 2025 e campione d’Europa in carica, ha consolidato il suo terzo posto nella generale con 15 punti netti (2-3-3-3-1-2 il suo score odierno), a -7 dalla coppia di testa composto dal fenomeno singaporiano Maximilian Maeder (che non gareggia per il titolo continentale) e dal formidabile svizzero Gian Stragiotti.

Il marchigiano precede nella graduatoria assoluta di 5 punti il ceco Vojtech Koska e di 6 lo sloveno Toni Vodisek e l’austriaco campione olimpico di Parigi 2024 Valentin Bontus. Fuori dalla top10 provvisoria ma qualificato per la Gold Fleet l’altro azzurro Flavio Marx, 16° overall, mentre vengono relegati nella Silver Fleet i fratelli Julio (39°) e Luis (48°) Houze.

Sei prove in archivio anche nella flotta singola femminile, con le italiane che inseguono un difficile pass per la Medal Series. Tiana Laporte ha recuperato un po’ di terreno salendo dal 18° al 14° posto con un gap di 23 punti dalla top10, mentre sono ormai fuori dai giochi Giorgia Speciale 20ma e Maddalena Maria Spanu 23ma. Leader della classifica la neerlandese Jessie Kampman, a +1 sulla francese Lauriane Nolot e la svizzera Elena Lengwiler.