Vela
Vela: Pianosi subito in top-3 in apertura degli Europei di Formula Kite. Maeder leader
Dopo una prima giornata dal vento leggero si sono aperte quest’oggi le competizioni sulle acque di Akyaka, località della Turchia teatro in questi giorni degli Europei 2026 di vela, classe Formula Kite. Un day-1 che ha visto come sempre Riccardo Pianosi ergersi a grande protagonista, occupando la top-3.
Precisamente, il nostro portacolori ha collezionato un sesto posto (in questo momento cassato in quanto peggior piazzamento) nella prima regata, preludio di un ottimo filotto da 2-1-2-2 che gli ha permesso di attestarsi in terza posizione con 7 punti netti, tre in più rispetto al fenomeno del Singapore Maximilian Maeder, leader con un plebiscito di primi piazzamenti appaiato allo svizzero Gian Stragiotti, anche lui con quattro primi posti ad eccezione di una ventinovesima piazza ovviamente tagliata dal sistema.
Più staccato invece Flavio Marx, il quale non è andato oltre la diciottesima posizione dopo un 7-8-7-12-13 che gli ha portato in dote 34 punti netti. Trentanovesimo poi Julio Houze, al momento con 75 punti maturati con un 19-22-17-20-19.
In campo femminile leadership solida per la neerlandese Jessie Kampman, capace di raccogliere 5 scavando un piccolo solco sulla francese Lauriane Nolot, seconda con 10 appaiata alla cinese Wan Li, terza. La migliore azzurra al momento risulta essere Maddalena Maria Spanu con 76, score valido per il ventiduesimo posto provvisorio. Ventiquattresima Giorgia Speciale (90) seguita immediatamente da Tiana Laporte, venticinquesima con 98.