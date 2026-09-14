Vela, Pianosi bronzo agli Europei di Formula Kite: un ottimo segnale di continuità

Non ha tradito le aspettative Riccardo Pianosi nelle acque del Golfo di Gökova (Turchia). L’azzurro in occasione dei Campionati Europei 2026 di vela, classe Formula Kite, ha dimostrato di essere uno dei grandi protagonisti del Vecchio Continente strappando una medaglia di bronzo, la quinta consecutiva della sua ancora giovane carriera.

Un segnale di continuità importante per il nostro portacolori che, all’Akyaka Kite Beach, ha raccolto il secondo bronzo europeo dopo quello di Lepanto 2022, metallo che ha poi aperto il filone contraddistinto dall’oro di Portsmouth nel 2023, dall’argento di Los Alcàzeres nel 2024 ed del secondo oro guadagnato ad Urla nel 2025.

L’atleta ha mostrato un buon rendimento già nella prima fase, chiusa al terzo posto, oltre che nelle semifinali della Medal Series, superate agilmente insieme all’austriaco Valentin Bontus, già detentore del titolo olimpico, per poi accomodarsi sul gradino più basso del podio con un quarto piazzamento nella Grand Final (complice una partenza complicata) dietro al singaporiano Maximilian Maeder, in lizza per il circuito Open, e allo svizzero Gian Stragiotti.

Quanto successo in Turchia non può quindi che confermare l’ottima resa dell’azzurro, il cui compito fino a Los Angeles 2028 sarà solo ed esclusivamente rimanere al vertice, imparando sempre di più a leggere le gare e gestire le situazioni. Ma con questa concorrenza così agguerrita è tutto più facile.