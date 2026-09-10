Vela: le azzurre scivolano fuori dalla top10 dopo altre tre regate di Elimination Series ai Mondiali ILCA6

Termina una giornata non semplice per i colori azzurri sulle acque di Dublino, località irlandese che ospita questa come sappiamo in questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di vela riservati alla classe ILCA6. In occasione delle tre regate valide per l’Elimination Series infatti Chiara Benini Floriani ed Emma Mattivi sono scivolate fuori dalla top 10, rendendosi protagoniste di alcune prove lontane dai primi piazzamenti.

Per la precisione Benini Floriani, fino a ieri settima, ha segnato un 21-13-7 che l’hanno inchiodata all’undicesimo posto con 82 punti netti, gli stessi della britannica Matilda Nicholls, al momento decima vantando 120.0 punti complessivi (132.0 quelli della nostra portacolori). Non è andata meglio a Mattivi che, con un 24-45 (cassato)-33 si è attestata in ventiduesima posizione con 132.0 condividendo lo score con la connazionale Ginevra Caracciolo Di Brienza, ventitreesima con un 12-12-43 (tagliato).

Da segnalare la presenza in top 30 anche di Giorgia Della Valle, ventisettesima con un 144 maturato grazie ad un 39 (tagliato)-5-14 immediatamente seguita da Matilda Talluri, ventottesima con 153.0 (32.0-43.0-32.0). Trentatreesima inoltre Sara Savelli con 168.0 (31-38-18).

Ai piani alti svetta la solita statunitense Charlotte Rose, abile a riprendersi la leadership con un 4-23.0 (eliminato dal sistema)-1 con cui è volata in zona 20.0 scavando un solco importante sulla belga Emma Plasschaert, seconda con 33.0 dopo una giornata lontana dal vertice. Vicina la danese Anna Munch con 34.0.