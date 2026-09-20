Vela, la Spagna vince il SailGP di Ginevra e ipoteca la qualificazione alla Finale. Italia nelle retrovie

Va in archivio con la vittoria del team spagnolo ‘Los Gallos’ a Ginevra l’undicesima e terzultima tappa del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Terza affermazione stagionale (dopo il back-to-back Halifax-Portsmouth) per la compagine iberica, che consolida la sua seconda piazza nella classifica generale e fa un grande passo avanti verso la qualificazione alla gran Finale di Abu Dhabi.

I ‘Los Gallos’ capitanati da Diego Botin, dopo aver chiuso la fase di qualificazione al posto d’onore nel gruppo A dietro ai danesi di Rockwool Racing, si sono imposti in una finale mozzafiato condizionata da vento debole (intorno ai 14 km/h) che ha messo a dura prova i quattro equipaggi nel tentativo di rimanere il più a lungo possibile sui foil.

Seconda piazza per gli australiani ‘Bonds Flying Roos’ di Tom Slingsby, ormai già virtualmente ammessi all’ultimo atto del circuito con in palio il titolo, mentre il terzo posto di tappa a Ginevra è andato alla compagine danese che ha preceduto i padroni di casa svizzeri del team Explosa Journeys Swiss con al timone Sebastien Schneiter. Non è riuscita la rimonta impossibile a Team Red Bull Italy (con Phil Robertson da driver), sesta nel gruppo B nonostante un ottimo terzo posto nell’ultima regata odierna di flotta.