Vela: Chiara Benini Floriani in top 14 dopo il primo giorno di regate ai Mondiali ILCA6

Va in archivio la prima giornata di competizioni alla Royal St George YC di Dublino, località marittima irlandese che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di vela riservati alla classe ILCA6. In questo day-1, contrassegnato da un vento oscillante tra i 12 e i 16 nodi, sono andate in scena tre regate che, purtroppo, hanno visto l’Italia lontana dalla top 10.

La nostra portacolori meglio piazzata si è rivelata essere Chiara Benini Floriani, la quale ha aperto con una decima piazza in flotta blu, per poi ottenere un prezioso terzo posto salvo poi scivolare al trentottesimo (al momento cassato) nella terza, attestandosi così a 13 punti netti trovando il quattordicesimo piazzamento. Fuori dalle prime venti invece Emma Mattivi, ventiduesima con 11-31 (tagliato)-9 per 20 punti netti. Da menzionare inoltre la ventinovesima piazza di Ginevra Caracciolo (27.o) e la trentaduesima di Giorgia Della Valle (28.0).

Ai piani alti svetta la statunitense Charlotte Rose che, in flotta gialla, ha collezionato un 1-2-2 arpionando 3.0 punti netti, gli stessi della belga Emma Passchaert, al posto d’onore virtuale a seguito di un 1-2-3 preso in flotta blu. Leggermente più lontana invece la danese Anna Munch, terza con 6.0.

Domani, martedì 8 settembre, la seconda giornata di competizioni sarà interamente dedicata ad altri segmenti validi per la qualificazione.