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Vela, Chiara Benini Floriani entra in top-10 nel secondo giorno di regate ai Mondiali ILCA6

Fabrizio Testa

Pubblicato

19 minuti fa

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Chiara Benini Floriani / Martina Orsini FIV

Chiara Benini Floriani risale la china ai Mondiali 2026 di vela, classe ILCA6, attualmente in scena nelle acque di Dublino, in Irlanda. Dopo un primo giorno non semplice l’azzurra ha infatti ottenuto un posto in top 10, rendendosi artefice di due buone regate in flotta blu.

La nostra portacolori ha nello specifico ottenuto un quinto ed un sesto posto nel terzo e quarto segmento, portandosi così a 24 punti netti. Ai piani alti spinge ancora la statunitense Charlotte Rose, sempre più leader con 5, grazie ad un poderoso 1-1 sfoggiato nella giornata odierna. Tiene il suo passo la belga Emma Plasschaert, seconda con 7, controllando la danese Anna Munch, terza con 10.

Top 20 poi per l’altra italiana Emma Mattivi, in questo momento diciottesima con 40.0, mentre Ginevra Caracciolo Di Brienza si è attestata al ventunesimo posto con 46.0. Tra le prime trenta anche Matilda Talluri, ventiquattresima con 49.0. Domani, mercoledì 9 settembre, le competizioni proseguiranno con le altre regate di qualificazione. 

Riportiamo di seguito la classifica provvisoria dopo le prime cinque regate (tre andate in scena nel primo giorno, due oggi) di questi Campionati Mondiali.

  1. Charlotte Rose — 5 punti
  2. Emma Plasschaert — 7 punti
  3. Anna Munch — 10 punti
  4. Mara Stransky — 12 punti
  5. Maria Erdi — 15 punti
  6. Maxime Jonker — 17 punti
  7. Hannah Snellgrove — 19 punti
  8. Greta Pilkington — 19 punti
  9. Chiara Benini Floriani — 24 punti
  10. Luciana Cardozo — 25 punti
  11. Maud Jayet — 27 punti
  12. Daisy Collingridge — 29 punti
  13. Lucía Falasca — 29 punti
  14. Matilda Nicholls — 32 punti
  15. Agata Barwinska — 32 punti
  16. Line Flem Hoest — 34 punti
  17. Eve McMahon — 38 punti
  18. Emma Mattivi — 40 punti
  19. Annalise Murphy — 40 punti
  20. Magdalena Kwasna — 44 punti
  21. Ginevra Caracciolo Di Brienza — 46 punti
  22. Ebru Bolat — 47 punti
  23. Louise Cervera — 48 punti
  24. Matilda Talluri — 49 punti
  25. Adriana Penruddocke — 50 punti
  26. Hermionie Ghicas — 52 punti
  27. Frances Beebe — 55 punti
  28. Julia Buesselberg — 55 punti
  29. Mirja Dohle — 55 punti
  30. Roos Wind — 56 punti
  31. Pia Christin Conradi — 57 punti
  32. Zoe Thomson — 59 punti
  33. Petra Marendic — 59 punti
  34. Molly Sacker — 60 punti
  35. Casey Imeneo — 63 punti
  36. Clara Gravely — 66 punti
  37. Elyse Ainsworth — 69 punti
  38. Sara Savelli — 69 punti
  39. Evie Saunders — 69 punti
  40. Christina Sakellaris — 71 punti
  41. Anja Von Allmen — 72 punti
  42. Giorgia Della Valle — 72 punti
  43. Erika Reineke — 77 punti
  44. Carys Attwell — 78 punti
  45. Ecem Guzel — 79 punti
  46. Aleksandra Lukoyanova — 80 punti
  47. Florencia Chiarella — 81 punti
  48. Nancy Highfield — 84 punti
  49. Lin Pletikos — 86 punti
  50. Marie Barrue — 88 punti
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