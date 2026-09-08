Vela
Vela, Chiara Benini Floriani entra in top-10 nel secondo giorno di regate ai Mondiali ILCA6
Chiara Benini Floriani risale la china ai Mondiali 2026 di vela, classe ILCA6, attualmente in scena nelle acque di Dublino, in Irlanda. Dopo un primo giorno non semplice l’azzurra ha infatti ottenuto un posto in top 10, rendendosi artefice di due buone regate in flotta blu.
La nostra portacolori ha nello specifico ottenuto un quinto ed un sesto posto nel terzo e quarto segmento, portandosi così a 24 punti netti. Ai piani alti spinge ancora la statunitense Charlotte Rose, sempre più leader con 5, grazie ad un poderoso 1-1 sfoggiato nella giornata odierna. Tiene il suo passo la belga Emma Plasschaert, seconda con 7, controllando la danese Anna Munch, terza con 10.
Top 20 poi per l’altra italiana Emma Mattivi, in questo momento diciottesima con 40.0, mentre Ginevra Caracciolo Di Brienza si è attestata al ventunesimo posto con 46.0. Tra le prime trenta anche Matilda Talluri, ventiquattresima con 49.0. Domani, mercoledì 9 settembre, le competizioni proseguiranno con le altre regate di qualificazione.
Riportiamo di seguito la classifica provvisoria dopo le prime cinque regate (tre andate in scena nel primo giorno, due oggi) di questi Campionati Mondiali.
- Charlotte Rose — 5 punti
- Emma Plasschaert — 7 punti
- Anna Munch — 10 punti
- Mara Stransky — 12 punti
- Maria Erdi — 15 punti
- Maxime Jonker — 17 punti
- Hannah Snellgrove — 19 punti
- Greta Pilkington — 19 punti
- Chiara Benini Floriani — 24 punti
- Luciana Cardozo — 25 punti
- Maud Jayet — 27 punti
- Daisy Collingridge — 29 punti
- Lucía Falasca — 29 punti
- Matilda Nicholls — 32 punti
- Agata Barwinska — 32 punti
- Line Flem Hoest — 34 punti
- Eve McMahon — 38 punti
- Emma Mattivi — 40 punti
- Annalise Murphy — 40 punti
- Magdalena Kwasna — 44 punti
- Ginevra Caracciolo Di Brienza — 46 punti
- Ebru Bolat — 47 punti
- Louise Cervera — 48 punti
- Matilda Talluri — 49 punti
- Adriana Penruddocke — 50 punti
- Hermionie Ghicas — 52 punti
- Frances Beebe — 55 punti
- Julia Buesselberg — 55 punti
- Mirja Dohle — 55 punti
- Roos Wind — 56 punti
- Pia Christin Conradi — 57 punti
- Zoe Thomson — 59 punti
- Petra Marendic — 59 punti
- Molly Sacker — 60 punti
- Casey Imeneo — 63 punti
- Clara Gravely — 66 punti
- Elyse Ainsworth — 69 punti
- Sara Savelli — 69 punti
- Evie Saunders — 69 punti
- Christina Sakellaris — 71 punti
- Anja Von Allmen — 72 punti
- Giorgia Della Valle — 72 punti
- Erika Reineke — 77 punti
- Carys Attwell — 78 punti
- Ecem Guzel — 79 punti
- Aleksandra Lukoyanova — 80 punti
- Florencia Chiarella — 81 punti
- Nancy Highfield — 84 punti
- Lin Pletikos — 86 punti
- Marie Barrue — 88 punti