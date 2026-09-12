Vela: Charlotte Rose conquista l’oro ai Mondiali ILCA6, Plasschaert non rimonta

Non poteva esserci epilogo differente. Dopo una settimana di assoluto controllo Charlotte Rose ha conquistato la medaglia d’oro in occasione dei Campionati Mondiali 2026 di vela, classe ILCA6, competizione appena conclusasi sulle acque della Contea di Dublino, in Irlanda. La statunitense si è resa protagonista di due regate di Medal Series in buona gestione, dove ha di fatto controllato le dirette inseguitrici.

Nella fattispecie la velista a stelle e strisce, in vantaggio di cinque punti, si è accomodata al secondo posto nella prima regata, per poi occupare la sesta posizione nella seconda arrivando così a 23 punti netti. Non è riuscita nella remuntada dunque la belga Emma Plasschaert, seconda con 28 dopo un 6-2. Il bronzo, invece, è andato alla danese Anna Munch con 34 a seguito di una Medal Series da 5-4.

Nota di merito per la magiara Maria Erdi, unica del lotto ad attestarsi in top 3 in entrambe le regate odierne raccogliendo un terzo ed un primo posto fino a raggiungere 38 punti netti, uno in meno rispetto alla britannica Matilda Nicholls, quinta con 39 trionfano nella prima prova.

A completare la top 10 la neerlandese Maxime Jonker, sesta con 42 seguita dall’irlandese Eva McMahon, settima con 51, dall’altra britannica Hannah Snellgrove, ottava con 53, dalla francese Louise Cervera, nona con 56 e dalla polacca Agata Barwinska, decima con 58.