Vela, azzurre fuori dalle Medal Series ai Mondiali ILCA6

Il vento, o meglio l’assenza di vento, modifica il regolare svolgimento dei Campionati Mondiali 2026 di vela, classe ILCA6, rassegna in scena questa settimana nelle acque della Contea di Dublino. In occasione della quinta giornata di competizioni, riservata all’Elimination Series, si è infatti svolta una sola regata che ha decretato l’ingresso in medal series, riservato alle migliori dieci dell’overall.

Niente da fare per l’Italia. Chiara Benini Floriani ha perso una posizione rispetto a ieri, scivolando dall’undicesimo al dodicesimo posto, complice una quarantottesima casella raccolta nell’unico segmento disputato, tagliato dal sistema in quanto il peggiore fino a questo momento. Quanto successo ha consentito all’azzurra di rimanere a quota 82.0 punti netti, gli stessi della neozelandese Greta Plinkgton, undicesima. La polacca Agata Barwinska, decima, porta in dote invece 79.0 punti netti.

Ventunesimo posto inoltre per Emma Mattivi, oggi quarantatreesima raggiungendo quota 143.0, la stessa di Giorgia Della Valle, ventiduesima. Ventisettesimo piazzamento inoltre per Ginevra Caracciolo di Brienza con 156.0. Più indietro Sara Savelli, trentasettesima con 167.0, e Matilda Talluri, trentottesima con 174.0.

Al vertice è rimasta al comando la statunitense Charlotte Rose, oggi dodicesima e attualmente con 30.0 vantando un vantaggio di nove lunghezze su Emma Plasschaert, seconda con 39.0. La danese Anna Munch è invece terza con 50.0 tallonata dalla neerlandese Maxime Jonker, quarta con 55.0.