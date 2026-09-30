Vasseur indica la strada per Sepang: “Fondamentale mettere insieme ogni aspetto del week end”

Il Circus della F1, archiviato l’appuntamento di Baku, in Azerbaigian, volge lo sguardo alla sedicesima tappa del Mondiale 2026. A Sepang, in Malesia, il campionato farà infatti ritorno su un tracciato che per l’occasione tornerà a ospitare una gara di F1 a distanza di nove anni dall’ultima volta, seppur secondo una formula particolare.

Il circuito malese è stato scelto in sostituzione di Sakhir, in Bahrain, sede originariamente prevista dal calendario, a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente. Il weekend, tuttavia, manterrà la denominazione di Gran Premio del Bahrain in virtù degli accordi già siglati dalla Formula 1.

Quella di Sepang è una pista da sempre apprezzata dai piloti. Il tracciato misura 5.543 metri e presenta 15 curve, alternando due lunghi rettilinei, importanti zone di frenata e sezioni ad alta velocità. La notevole larghezza della sede stradale consente inoltre di adottare traiettorie differenti e ha tradizionalmente favorito i duelli ruota a ruota.

Tra i punti più caratteristici figurano la veloce sequenza delle curve 5 e 6 e il tornante conclusivo, curva 15, che immette sul rettilineo principale. La gara si disputerà sulla distanza di 56 giri, per un totale di 310,398 chilometri. Il caldo e il degrado delle mescole saranno due degli elementi da tenere maggiormente in considerazione nel corso del fine settimana.

La Ferrari, in questo contesto, vuole invertire una tendenza negativa che, dal ritorno dalla pausa estiva, l’ha vista incontrare diverse difficoltà. A presentare il fine settimana della Scuderia è stato il Team Principal della Rossa, Frédéric Vasseur.

“Quello di Sepang è un circuito che rappresenta una sfida molto diversa rispetto alle piste che abbiamo affrontato di recente. Lo sforzo cui vetture e piloti sono sottoposti è molto elevato e le condizioni atmosferiche variabili possono giocare un ruolo importante nel corso del week end“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

“Come abbiamo visto nelle ultime gare, il gruppo è molto compatto e la competitività da sola non basta: è fondamentale riuscire a mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Dovremo rimanere concentrati e cogliere ogni opportunità per ottenere il miglior risultato possibile“, ha concluso Vasseur.