Vasseur dopo le qualifiche di Baku: “Russell è sembrato imbattibile, ma vedremo in gara”

La Ferrari conquista la prima fila con Charles Leclerc nelle qualifiche del GP d’Azerbaijan 2026. Il monegasco chiude secondo alle spalle della Mercedes di George Russell, autore di una pole position nettamente più veloce. Oscar Piastri è terzo per appena un millesimo, mentre Lewis Hamilton partirà sesto dopo una Q3 complicata.

Frederic Vasseur analizza così una sessione condizionata dalle temperature più basse, dal vento e dalla scarsa aderenza della pista: “È stata una sessione difficile per tutti, ma rispetto a ieri la temperatura è cambiata. Non succede spesso assistere a strategie diverse. Con questa pista a bassa aderenza, tanto vento, sapevamo che sarebbe stato al limite e altri hanno fatto meglio di noi“.

Il Team Principal della Ferrari riconosce la superiorità mostrata da Russell, ma guarda già alla gara: “Russell imprendibile? Se valutiamo quanto ha fatto vedere nelle qualifiche è difficilmente battibile, ma vedremo in gara. Noi lotteremo fino alla fine e poi il GP è sempre diverso. È vero che in questo weekend Russell, fin dal giro 1, è sembrato imbattibile nel corso di questo weekend. Vedremo“.

Su Hamilton, Vasseur spiega: “Ha avuto un contatto contro il muro all’inizio della Q3 e questo l’ha costretto a inseguire. In pista era un po’ fuori sequenza, però è andata così. La gara è lunga, sappiamo di avere un buon passo e meno degrado e questo potrebbe essere un fattore“.

Vasseur esclude inoltre che il vantaggio Mercedes sia riconducibile soltanto alla power unit: “Alla fine le prestazioni della Mercedes non dipendono solo dal motore, ma anche dall’efficienza”.

Infine, sulla pressione attorno alla Ferrari: “Leggiamo delle cose che non mettono serenità, ma noi continuiamo a fare del nostro meglio“. E sulla prestazione di Russell aggiunge: “Russell è sembrato fortissimo, ma vedremo in gara cosa succederà“.