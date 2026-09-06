Vasseur amaro dopo il GP d’Italia: “Enorme deficit in velocità di punta, peggio del previsto”

La domenica di Monza ha regalato un’impresa destinata a entrare nella storia della F1, ma non alla Ferrari. Nel giorno della straordinaria rimonta di Kimi Antonelli, capace di passare dalla 19ª posizione alla vittoria, la Rossa ha vissuto invece un Gran Premio d’Italia di F1 amaro, pagando a caro prezzo i limiti della propria vettura sul circuito di casa.

Al termine della gara, Frédéric Vasseur non ha cercato scuse. Il Team Principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport, ha confermato le difficoltà che la squadra aveva già messo in conto alla vigilia, ammettendo però che il rendimento in gara è stato persino peggiore rispetto alle previsioni. Charles Leclerc è uscito dopo pochi giri, finendo a muro nella percorrenza della Parabolica, mentre Lewis Hamilton ha terminato in sesta posizione.

“Sapevamo che avremmo avuto un enorme deficit in termini di velocità di punta ed è andata così, anzi, in gara forse un po’ peggio del previsto – ha detto Vasseur ai microfoni di Sky – perdevamo posizioni senza riuscire a rispondere ed eravamo costretti a chiedere tantissimo alle gomme in curve finendole prima degli altri. Dobbiamo prendere una gara alla volta cercando di fare il meglio che possiamo ogni weekend, sapevamo che Monza sarebbe stata la gara più difficile per noi, Madrid è già una buona opportunità”.

A Monza la velocità di punta si è rivelata un fattore determinante e il deficit sul dritto ha impedito alla Rossa di difendersi dagli attacchi degli avversari. Non riuscendo a rispondere sul rettilineo, la squadra ha dovuto cercare di recuperare terreno nelle curve, con un prezzo da pagare anche sul fronte della gestione degli pneumatici.

La conseguenza, secondo Vasseur, è stata una gara nella quale la Ferrari ha dovuto subire senza riuscire a reagire come avrebbe voluto: “Il passo, tutto sommato, era anche buono, ma eravamo molto in difficoltà nei duelli e su questo tracciato queste situazioni erano troppo impattanti“.

Il Team Principal, tuttavia, non intende trasformare il risultato del Gran Premio d’Italia in un verdetto definitivo sulla stagione. Il riferimento alla prossima tappa, Madrid, è significativo: la Ferrari avrà immediatamente una nuova occasione per verificare il proprio livello e capire quanto le caratteristiche del circuito di Monza abbiano inciso sulle difficoltà emerse nel weekend. “Dobbiamo prendere una gara alla volta cercando di fare il meglio che possiamo ogni weekend“, è il principio indicato da Vasseur. E proprio Madrid, nelle sue parole, può rappresentare “già una buona opportunità“.

Ci sarà anche da chiarire qualcosa nella gestione di Leclerc ed Hamilton, che si sono ostacolati al via, con Charles che ha costretto Lewis ad andare fuori dalla pista uscendo dalla prima variante: “E’ una cosa di cui dovremo parlare“, ha concluso l’ingegnere francese.