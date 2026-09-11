Valentino Rossi: “Questo Mondiale sembra stregato, Bezzecchi e Marquez vanno forte”

È andata in archivio la prima giornata del Gran Premio di San Marino 2026, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli, le pre-qualifiche si sono concluse con il guizzo di Marco Bezzecchi, abile ad anticipare Marc Marquez che invece si era imposto nelle FP1. Sembra quindi dunque prospettarsi all’orizzonte un duello tra il padrone di casa e lo spagnolo ma il weekend sammarinese è ancora lungo.

Dei tanti temi che il venerdì ha sollevato ne ha parlato anche Valentino Rossi che ha assistito a bordo pista all’attività dei piloti. Il proprietario della VR46 Racing Team, ai microfoni di Sky Sport, ha innanzitutto commentato le ottime prestazioni dei suoi due piloti: “Sono molto contento di come è andata oggi, abbiamo fatto un gran lavoro. Sia Di Giannantonio che Morbidelli si sono migliorati tanto ed hanno espresso un buon ritmo. Siamo tra i primi cinque ma è solo venerdì. Tutti migliorano in ogni turno quindi dovranno ancora migliorarsi”.

Le sensazioni a bordo pista: “Ci sono tanti piloti in forma. Bezzecchi va forte, i fratelli Marquez sono veloci ma anche gli italiani sono competitivi”. Su Luca Marini: “Siamo contenti dei nostri piloti. Peccato per Bagnaia che era più indietro. Luca mi ha impressionato tanto ed ha spinto forte tutto il turno. Sono fiero di lui”.

Sulle difficoltà di Bagnaia: “Non riesce a guidare bene. Parte abbastanza bene ma poi in frenata scivola molto dietro. Come se il freno motore non sia apposto. Con il team provano di tutto ma oggi era in difficoltà”. Sul Mondiale incerto: “Questo campionato sembra stregato. Chi va davanti poi ha difficoltà. Speriamo che si raggruppino tutti. Il terzo incomodo è Acosta”.

L’arrivo di Nicolò Bulega in VR46: “Arriva Bulega, siamo molto contenti. Ha iniziato con l’Academy, lo conosciamo bene. Ha fatto un gran lavoro in Superbike, penso possa fare bene. Mi dispiace per Morbidelli e che non abbia trovato un posto in MotoGP. Ha trovato un grande posto in Superbike”.