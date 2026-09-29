Fall Season sul PGA Tour. Il circus si sposta nello Utah, attesi Koivun e Hojgaard

Con la chiusura di settembre e l’arrivo di ottobre, il PGA Tour entra definitivamente nella Fall Season, quel periodo che intercorre tra il Tour Championship e l’inizio della nuova stagione in cui i golfisti rimasti fuori dai primi 50 posti avranno una occasione per continuare a fare punti e giocarsi quella che sarà, al termine dell’anno, la top 100. Questa settimana il circus americano volerà nel cuore degli States per il Bank of Utah Champinship, torneo da 6 milioni di dollari e 500 punti FedEx. A difendere il titolo sarà Michael Brennan, che qui l’anno scorso vinse il suo primo titolo e, ad oggi, in bacheca ne ha 2 (nel 2026 ha chiuso al primo posto nel Wyndham Championship), ma tra i favoriti spiccano il danese Rasmus Hojgaard, Jackson Koivun (vincitore del 3M Open) e Max Homa.

Attenzione, però, anche ai due arrivati direttamente dal Dp World Tour quest’anno dopo essersi guadagnati un posto tra i “grandi” grazie ai risultati della passata stagione. Il cinese Haotong Li e il britannico Marco Penge sono due schegge impazzite. Li ha passato pochissimi tagli (9 su 23 tornei giocati) ma ha portato a casa un T8, un T11 e nella scorsa settimana un T10. Penge, invece, arriva nello Utah, più precisamente al Black Desert Resort di Ivins, nel sud dello Stato, con un T4 (maturato al Valspar Champioinship) e un T10 (anche questo, come il collega cinese, arrivato al Biltmore Championship Ashville lo scorso week end).

Nessun azzurro in gara questa settimana. La maggior parte degli italiani sarà impegnata in Scozia dove si giocherà l’Alfred Dunhill Links Championship. Dopo l’appuntamento in Utah il PGA Tour toccherà prima il Giappone (con la tappa a Yokohama per il Baycurrent Classic) e dopo alle Bermuda per il Butterfield Bermuda Championship.