US Open 2026, Zverev non sbaglia ed è in semifinale. Ora la sfida con un rinato Khachanov

Si è delineata anche la seconda semifinale maschile dello US Open 2026. Se nella parte bassa del tabellone ci sarà il derby american tra Ben Shelton e Frances Tiafoe, in quella alta Alexander Zverev ha confermato il pronostico e se la vedrà con un ritrovato Karen Khachanov.

Dopo le fatiche iniziali, Zverev ha decisamente cambiato passo e anche ieri nei quarti il numero due del mondo non ha lasciato scampo al suo avversario, l’olandese Botic Van de Zandschulp. Il tedesco si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2 7-5 6-1 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Una prestazione dominante quella di Zverev, soprattutto nel primo e nel terzo set, con Van de Zandschulp che ha avuto un’occasione solo nel secondo set, quando ha mancato due palle break prima nel sesto gioco e poi soprattutto nel decimo, che coincideva anche con un set point.

Zverev è considerato assolutamente il grande favorito per la vittoria finale, con la possibilità dunque per il tedesco di vincere il secondo Slam della stagione e della carriera dopo essersi sbloccato al Roland Garros. Adesso in semifinale affronterà il russo Karen Khachanov, che riscatta un 2026 fino a prima di New York davvero deludente. Si tratta della terza semifinale Slam per il russo, la seconda agli US Open dopo quella nel 2022.

Khachanov ha speso davvero poche energie nel proprio quarto di finale, che è durato appena un’ora e trentotto minuti di gioco. Il motivo è stato anche il ritiro del belga Alexander Blockx nel corso del terzo set, quando ormai il punteggio era nettamente in favore del russo (6-2 7-5 3-2). Subito l’ennesimo break, Blockx ha alzato bandiera bianca, confermando i problemi avuti già nel turno precedente contro Cerundolo, quando è andato vicinissimo dal ritirarsi.