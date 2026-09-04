US Open 2026, un’altra maratona per Zverev. Eliminati Auger-Aliassime e De Minaur, avanti Cobolli e Darderi

Sono ancora due gli azzurri in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Purtroppo la giornata appena terminata a New York ha visto dimezzarsi il contingente italiano. Vanno avanti Flavio Cobolli e Luciano Darderi, anche se entrambi hanno lasciato un set rispettivamente contro l’australiano Tristan Schoolkate (3-6 6-3 6-4 7-5) e il ceco Dalibor Svrcina (6-3 6-7 6-4 6-4). Eliminati, invece, Mattia Bellucci, travolto dall’americano Taylor Fritz (6-0 6-1 6-1) ed un delusissimo Lorenzo Musetti, bloccato da un malessere contro la wild card australiana Dane Sweeny (3-6 6-1 6-2 6-2).

Salta dunque il derby italiano al terzo turno, con Darderi che affronterà proprio Sweeny ed è sicuramente una grande occasione per raggiungere per la prima volta gli ottavi a New York. Cobolli, invece, se la vedrà con l’insidioso belga Alexander Blockx, che ha battuto in quattro set l’argentino Marco Trungelliti con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-1.

Un’altra maratona, un’altra nottata per Alexander Zverev. Dopo i cinque set con Lorenzo Sonego, il numero due del mondo replica con il francese Quentin Halys, battuto con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 6-7 6-3 dopo oltre quattro ore e mezza di gioco. Fatiche che potrebbero farsi sentire più avanti nel torneo per il tedesco, che al terzo turno affronterà il cileno Alejandro Tabilo, che ha sconfitto l’australiano Alexey Popyrin per 2-6 7-6 7-6 6-2.

Escono di scena due altissime teste di serie. Soprattutto Felix Auger-Aliassime, numero tre del seeding e semifinalista lo scorso anno in questo torneo, ma il canadese ha perso malamente dal russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 6-2 dopo tre ore e venti minuti di gioco. Eliminato anche l’australiano Alex De Minaur, sesta testa di serie, battuto dall’olandese Botic Van de Zandschulp in tre set per 6-4 7-5 6-2.

Al terzo turno Khachanov affronterà il francese Benjamin Bonzi, che ha dominato contro il peruviano Ignacio Buse (6-2 7-6 6-0), mentre per Van de Zandschulp ci sarà la sfida con il belga Zizou Bergs, che ha evitato il derby olandese, battendo Jesper De Jong per 7-5 1-6 6-2 7-6. Il vincente di questo match affronterà quello tra il francese Arthur Gea e l’americano Michael Zheng e dunque per questi quattro giocatori è davvero una grandissima occasione.

Terzo turno che promette decisamente scintille quello tra l’americano Learner Tien ed il ceco Jakub Mensik. Tien ha sconfitto il francese Gael Monfils, alla sua ultima partita Slam della carriera, per 6-3 6-4 6-3; mentre Mensik ha superato l’austriaco Juri Rodionov con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 6-3. Avanza anche l’argentino Francesco Cerundolo, che vince una clamorosa battaglia di cinque set con il tedesco Jan-Lennard Struff per 5-7 7-5 4-6 6-2 6-3 e sarà il prossimo avversario di Taylor Fritz.

RISULTATI TABELLONE MASCHILE US OPEN 2026

Khachanov (Rus) b. Auger-Aliassime (Can) 6-7 6-3 6-2 6-2

Darderi (Ita) b. Svrcina (Cze) 6-3 6-7 6-4 6-4

Cerundolo (Arg) b. Struff (Ger) 5-7 7-5 4-6 6-2 6-3

Fritz (Usa) b. Bellucci (Ita) 6-0 6-1 6-1

Mensik (Cze) b. Rodionov (Aut) 6-3 3-6 6-2 6-3

Sweeny (Aus) b. Musetti (Ita) 3-6 6-1 6-2 6-2

Tabilo (Chi) b. Popyrin (Aus) 2-6 7-6 7-6 6-2

Cobolli (Ita) b. Schoolkate (Aus) 3-6 6-3 6-4 7-5

Blockx (Bel) b. Trungelliti (Arg) 6-3 6-2 3-6 6-1

Bonzi (Fra) b. Buse (Rou) 6-2 7-6 6-0

Van de Zandschulp (Ned) b. De Minaur (Aus) 6-4 7-5 6-2

Bergs (Bel) b. De Jong (Ned) 7-5 1-6 6-2 7-6

Gea (Fra) b. Z.Svajda (Usa) 5-7 6-3 6-2 6-2

Tien (Usa) b. Monfils (Fra) 6-3 6-4 6-3

Zheng (Usa) b. Bu (Chn) 6-3 2-6 6-2 6-3

Zverev (Ger) b. Halys (Fra) 6-4 4-6 7-6 6-7 6-3