Tennis
US Open 2026, tris azzurro al secondo turno. Zverev rischia con Sonego, bene Fritz
Non sono mancate le emozioni in questa giornata degli US Open nel tabellone maschile. Alcune arrivate anche nella piena notte newyorchese, visto che praticamente alle due del mattino Alexander Zverev è riuscito ad avere la meglio di uno stoico Lorenzo Sonego, che ha davvero messo in grandissima difficoltà il numero uno del mondo. Alla fine Zverev è riuscito ad imporsi al quinto set, recuperandone uno di svantaggio, con il punteggio di 6-4 3-6 6-7 7-5 6-4 ed ora affronterà il francese Quentin Halys nel prossimo turno.
Altra battaglia di cinque se, ma dall’esito diverso per fortuna dei colori azzurri è quella che ha visto coinvolto Flavio Cobolli. Il tennista romano è andato sotto di due set contro l’argentino Francisco Comesana, ma è riuscito a rimontare, vincendo con il punteggio di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4 dopo quattro ore e tredici minuti di gioco. Un esordio decisamente fatico per la testa di serie numero cinque, che adesso se la vedrà con l’australiano Tristan Schoolkate, che ha battuto l’americano Basavareddy per 7-6 3-6 6-3 6-4.
Buone notizie per il tennis italiano arrivano anche da Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Il toscano ha superato brillantemente il britannico Arthur Fery per 6-3 6-3 7-5 in un primo turno che sicuramente nascondeva delle insidie; mentre il lombardo ha dominato contro l’ungherese Zsombor Piros per 6-4 6-2 6-0. Musetti affronterà ora la wild card australiana Dane Sweeny e Bellucci se la vedrà con il ceco Dalibor Svrcina.
A 40 anni e al suo ultimo US Open, Gael Monfils non vuole ancora mollare e batte in quattro set il paraguaiano Daniel Vallejo per 2-6 6-2 6-1 6-0. Buona la prima anche per Taylor Fritz, che non ha avuto troppi problemi con il connazionale Darwin Blanch, battuto per 6-3 6-2 6-4 e avanza anche l’argentino Francisco Cerundolo, che ha sconfitto l’austriaco Filip Misolic per 6-4 6-3 7-5.
RISULTATI US OPEN 2026 TABELLONE MASCHILE
Cobolli (Ita) b. Comesana (Arg) 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4
Fritz (Usa) b. Blanch (Usa) 6-3 6-2 6-4
Schoolkate (Aus) b. Basavareddy (Usa) 7-6 3-6 6-3 6-4
F. Cerundolo (Arg) b. Misolic (Aut) 6-4 6-3 7-5
Sweeny (Aus) b. Moutet (Fra) 7-6 6-4 3-0 ret.
Bellucci (Ita) b. Piros (Hun) 6-4 6-2 6-0
Struff (Ger) b. Ugo Carabelli (Arg) 6-4 6-3 6-3
Musetti (Ita) b. Fery (Gbr) 6-3 6-3 7-5
Gea (Fra) b. J.M Cerundolo (Arg) 6-3 2-6 3-6 6-3 6-1
Monfils (Fra) b. Vallejo (Par) 2-6 6-2 6-1 6-0
Zverev (Ger) b. Sonego (Ita) 6-4 3-6 6-7 7-5 6-4