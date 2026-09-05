Tennis
US Open 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori accedono al secondo turno in doppio
Gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026 di tennis: la coppia numero 4 del seeding supera all’esordio i francesi Pierre Hugues Herbert e Quentin Halys, sconfitti con lo score di 6-3 7-5 dopo un’ora e sedici minuti di gioco, ed ai sedicesimi sfiderà il belga Sander Gille ed il neerlandese Sem Verbeek.
Nel primo set i servizi sono dominanti fino al 3-2 in favore degli azzurri, con appena 3 punti vinti in risposta, poi nel sesto game il canovaccio sembra proseguire, con i francesi che volano sul 40-0, ma all’improvviso arriva il passaggio a vuoto dei transalpini e gli italiani ne approfittano, infilando cinque punti consecutivi ed ottenendo il break che vale il 4-2. Bolelli e Vavassori confermano il break a zero per il 5-2, e poi vanno a servire per il set sul 5-3: gli azzurri vanno sotto 30-40, offrendo la palla per il controbreak, ma poi vincono tre punti di fila e chiudono i conti sul 6-3 in 32 minuti di gioco.
Nella seconda partita gli azzurri ottengono il break a trenta in apertura, ma questa volta subiscono l’immediato controbreak a quindici. Si torna a seguire l’andamento dei servizi, senza altre palle break, fino al 5-5, poi nell’undicesimo game i transalpini vanno sotto al servizio sullo 0-30, recuperano fino al 30-30, ma poi gli azzurri vincono altri due punti che li spediscono a servire per il match sul 6-5. Nel dodicesimo gioco Bolelli e Vavassori tengono la battuta a quindici e portano a casa l’incontro con il 7-5 maturato in 44 minuti.
Le statistiche mostrano il predominio degli azzurri, che vincono 61 punti contro i 50 dei francesi, sfruttando tutte le tre palle break avute a disposizione e cancellandone una delle due concesse ai transalpini. Entrambe le coppie servono il 56% di prime, ma poi Bolelli e Vavassori fanno meglio degli avversari in termini di resa sia con la prima, 91%-80%, sia con la seconda, 52%-46%.