US Open 2026, Sabalenka agli ottavi. Avanti anche Pegula e Noskova, si ferma Paolini

Si sono delineati gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone femminile agli US Open 2026. Non ci sarà Jasmine Paolini, che saluta New York dopo la sconfitta (la prima della carriera) contro la rumena Sorana Cirstea, che si è imposta con un duplice 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Cirstea se la vedrà adesso con l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero tre, che ha lasciato per strada un set contro la canadese Leylah Fernandez, vincendo in rimonta per 1-6 6-4 6-3.

Continua il proprio cammino Aryna Sabalenka, che ha superato in due set l’uzbeka Kamilla Rakhimova con il punteggio di 6-3 6-4. La numero uno del mondo affronterà ora una delle beniamine del pubblico di casa, Taylor Townsend. L’americana ha raggiunto per la terza volta in carriera gli ottavi a New York (suo miglior risultato Slam) e lo ha fatto battendo la russa Diana Shnaider in tre set per 6-2 6-7 6-3.

Vola agli ottavi anche la campionessa di Wimbledon, Linda Noskova, che ha battagliato contro l’americana Ann Li, vincendo per 6-2 6-7 6-2. La ceca affronterà ora l’ucraina Marta Kostyuk, in un remake della semifinale sull’erba londinese. Kostyuk cerca dunque la rivincita ed è in grande forma come dimostra il perentorio 6-3 6-2 alla russa Ekaterina Alexandrova.

Nell’ultimo ottavo di finale da visionare cadono le due teste di serie che avrebbero dovuto occupare quella zona di tabellone. La ceca Karolina Muchova, numero sette del seeding, esce di scena contro l’americana Emma Navarro (6-3 7-5), mentre Elina Svitolina, nona testa di serie, è stata battuta dalla russa Anna Kalinskaya (6-3 2-6 6-3).

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2026

Sabalenka (Blr) b. Rakhimova (Uzb) 6-3 6-4

Kostyuk (Ukr) b. Alexandrova (Rus) 6-3 6-2

Cirstea (Rou) b. Paolini (Ita) 6-3 6-3

Pegula (Usa) b. Fernandez (Can) 1-6 6-4 6-3

Townsend (Usa) b. Shnaider (Rus) 6-2 6-7 6-3

Navarro (Usa) b. Muchova (Cze) 6-3 7-5

Noskova (Cze) b. Li (Usa) 6-2 6-7 6-2

Kalinskaya (Rus) b. Svitolina (Ukr) 6-3 2-6 6-3