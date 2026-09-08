US Open 2026, Rybakina e Gauff ai quarti. C’è anche Andreeva, Zheng elimina Swiatek

Si sono delineati anche i quarti di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile agli US Open 2026. Continua il cammino di Elena Rybakina, che vince nettamente contro la giapponese Naomi Osaka con un perentorio 6-1 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco. Una prestazione decisamente importante per Rybakina, che sembra aver totalmente accantonato i problemi fisici accusati a Cincinnati e che soprattutto si trova ad una sola vittoria dal diventare la nuova numero uno del mondo.

La kazaka se la vedrà ora con la ritrovata cinese Qinwen Zheng, che dopo mesi complicati per via di tanti problemi fisici, centra sicuramente il suo miglior risultato e lo fa battendo la polacca Iga Swiatek, che era avanti per 5-0 nel primo set. Zheng è riuscita a rimontare e alla fine si è imposta in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco.

Non sbaglia un’altra delle pretendenti alla vittoria finale, Coco Gauff. L’americana, testa di serie numero quattro, ha fatto suo il derby a stelle e strisce con la connazionale Iva Jovic, battuta con un perentorio 6-1 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Prima volta nei quarti di finale a New York per Mirra Andreeva, che sarà proprio l’avversaria nel prossimo turno di Coco Gauff. La russa, numero cinque del seeding, ha superato in rimonta l’austriaca Anastasia Potapova con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 dopo due ore e venticinque minuti di gioco.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2026

Andreeva (Rus) b. Potapova (Aut) 5-7 6-4 6-3

Zheng (Chn) b. Swiatek (Pol) 7-5 6-3

Rybakina (Kaz) b. Osaka (Jpn) 6-1 6-4

Gauff (Usa) b. Jovic (Usa) 6-1 6-4