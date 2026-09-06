US Open 2026: Qinwen Zheng, prove di ritorno da grande? Andreeva e Gauff avanti

Terminata la giornata in campo femminile per quel che concerne gli US Open 2026. E, bisogna pur dirlo, è un sabato della prima settimana che potrebbe aver riconsegnato al tennis una grande di questi anni, vale a dire Qinwen Zheng. La cinese, solo due anni fa al gran ballo da top ten, finalista Slam e campionessa olimpica di Parigi con scalpo rosso di Iga Swiatek, ritorna al top battendo l’americana Madison Keys in rimonta e regalandosi gli ottavi di finale proprio con la polacca, vittoriosa anche lei in lotta contro la ceca Marie Bouzkova. E poiché si tratta di due giocatrici in nuova ricerca di identità, ecco che il match assume tantissimi contorni interessanti.

Avanti Coco Gauff, che non ha troppi problemi contro la spagnola Cristina Bucsa se non qualche piccolo brivido all’inizio del secondo set. Per lei dall’altra parte della rete ci sarà Iva Jovic, quasi un po’ a ricordare che, se prima nel ruolo di rampante c’era Gauff, adesso c’è lei, anche se non è una sfida generazionale in senso stretto. In ogni caso per Jovic gran bella lotta con 7-5 al terzo sulla filippina Alexandra Eala.

E avanza anche Mirra Andreeva: la russa spegne le speranze della ceca Nikola Bartunkova, che pure continua a crescere sempre di più per credibilità tennistica. Sarà una specie di derby sotto traccia agli ottavi, visto che, anche un po’ a sorpresa, Anastasia Potapova, russa attualmente sotto bandiera austriaca, supera la numero 10 del seeding, l’americana Amanda Anisimova.

Per quel che riguarda Elena Rybakina, invece, arriva la vittoria in due set della kazaka che sta cercando di rimanere in corsa per il numero 1 del mondo (c’è la lotta che, tra New York e oltre, riguarda lei, Sabalenka, Gauff e Pegula). L’ucraina Yuliia Starodubtseva, però, non sfigura nella notte della Grande Mela e mantiene alto il livello di una vera lotta. Lotta che sarà ancor più grande per Rybakina quando sfiderà Naomi Osaka, con la giapponese uscita vincitrice da un confronto con la belga Elise Mertens che può solo rilanciarne le quotazioni.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2026

Andreeva [5]-Bartunkova (CZE) 6-2 7-6(5)

Potapova (AUT) [24]-Anisimova (USA) [10] 6-2 7-5

Jovic (USA) [14]-Eala (PHI) [17] 7-5 3-6 7-5

Gauff (USA) [4]-Bucsa (ESP) 6-3 6-4

Swiatek (POL) [8]-Bouzkova (CZE) [25] 7-6(3) 7-6(3)

Zheng (CHN) [Q]-Keys (USA) [22] 1-6 7-6(3) 7-5

Osaka (JPN) [13]-Mertens (BEL) [23] 6-3 3-6 7-5

Rybakina (KAZ) [2]-Starodubtseva (UKR) 7-6(6) 6-3