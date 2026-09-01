US Open 2026, piove a New York: programma sospeso e italiani in attesa

La pioggia condiziona la terza giornata degli US Open. A Flushing Meadows il maltempo ha costretto l’organizzazione a fermare il programma sui campi scoperti: si potrà giocare soltanto sull’Arthur Ashe Stadium e sul Louis Armstrong Stadium, gli unici due impianti del complesso dotati di tetto retrattile. Al momento, l’organizzazione ha comunicato che sugli altri campi non si riprenderà prima delle 19:30 italiane.

La perturbazione coinvolge inevitabilmente anche il programma degli italiani. Tra gli azzurri impegnati oggi, Lorenzo Musetti, atteso sul Grandstand contro il britannico Arthur Fery, Mattia Bellucci, in campo sul Court 10 contro l’ungherese Zsombor Piros, e Francesco Passaro, opposto all’olandese Jesper de Jong sullo stesso campo, devono attendere il miglioramento delle condizioni.

Situazione diversa per Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, inseriti rispettivamente sul Louis Armstrong e sull’Arthur Ashe: i loro incontri non sono direttamente condizionati dalla pioggia grazie alla copertura dei due impianti. Cobolli affronta l’argentino Francisco Comesana, mentre Sonego è atteso dalla sfida contro Alexander Zverev.

Resta inoltre da capire quando potrà scendere in campo Andrea Guerrieri, impegnato contro Alex de Minaur sul Grandstand. Il suo match è programmato più avanti nel corso della giornata e rischia di essere ulteriormente condizionato dagli eventuali ritardi accumulati.

A New York, dunque, il meteo diventa protagonista. Il torneo può andare avanti sui due campi coperti, mentre sul resto dell’impianto si aspetta una finestra utile per riprendere il gioco. E per gli italiani impegnati sui campi scoperti, la terza giornata degli US Open resta per ora sospesa.