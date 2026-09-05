US Open 2026: Paul sfiderà Alcaraz agli ottavi, Tsitsipas continua la sua resurrezione

C’è una statistica particolare che sta rivelandosi protagonista agli US Open. Si tratta di quella legata ai semifinalisti con il rovescio a una mano: in tanti ne stanno parlando perché, dopo tutta la storia degli Slam, quest’anno per la prima volta rischia di non essercene nessuno. E l’ultimo “sopravvissuto” è il nome che in pochi si attendevano alla vigilia.

Quello di Stefanos Tsitsipas. Il greco, infatti, sta davvero sorprendendo momento dopo momento: stavolta batte anche il ceco Jiri Lehecka in quattro set e troverà Ben Shelton, il cui successo sul canadese Denis Shapovalov è quasi paradigmatico della traiettoria delle loro carriere (fermo restando che quella di Shelton ancora ha molto da scrivere). E con Shapovalov “salta” anche l’altra opzione dal rovescio a una mano.

Sarà Tommy Paul l’avversario di Carlos Alcaraz agli ottavi di finale, il primo vero test serio per il murciano. Che, però, è stato in un certo senso “aiutato” da Alexander Bublik, visto che il kazako ha fatto faticare il padrone di casa per cinque set. E, a proposito di figure a stelle e strisce, Frances Tiafoe e Alex Michelsen continuano il loro cammino. E quattro USA negli ottavi, nella parte bassa e tutti senza derby è esattamente ciò che sperava l’organizzazione.

Infine ci sono da registrare i successi non problematici di Daniil Medvedev, con il triplo 6-4 del russo sul francese Arthur Rinderknech, e quello di Tomas Martin Etcheverry nel derby argentino. Se arrivasse ai quarti di finale, in quest’occasione, vista la propria nuova dimensione ormai intruso non lo si potrebbe considerare più.

RISULTATI US OPEN 2026 UOMINI

Medvedev [7]-Rinderknech (FRA) [26] 6-4 6-4 6-4

Tiafoe (USA) [11]-Vacherot (MON) [22] 6-4 6-2 6-4

Michelsen (USA)-Mérida (ESP) 7-6(5) 6-4 6-3

Etcheverry (ARG) [27]-Navone (ARG) 6-4 6-4 6-3

Shelton (USA) [8]-Shapovalov (CAN) 7-6(7) 6-7(5) 6-3 6-4

Tsitsipas (GRE)-Lehecka (CZE) [18] 2-6 6-1 7-6(3) 6-1

Paul (USA) [20]-Bublik (KAZ) [15] 6-4 3-6 6-7(4) 6-1 6-3

Alcaraz (ESP) [2]-Wu (CHN) 6-3 6-4 6-1