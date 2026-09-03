US Open 2026, Paolini rinuncia al doppio: Errani con una giocatrice emergente

Due coppie italiane al via nel doppio femminile degli US Open 2026, ma senza quella che negli ultimi anni è diventata la formazione simbolo del movimento azzurro. Jasmine Paolini e Sara Errani, infatti, non giocheranno nuovamente insieme. Una novità, fino a un certo punto, dal momento che la toscana si è vista costretta a limitare gli impegni con Sarita a causa del suo infortunio al piede.

Paolini, dunque, non sarà al via del doppio femminile a New York insieme a Errani. Quest’ultima, quindi, si presenta nel doppio con l’austriaca Lilli Tagger. Per l’Italia cambia inevitabilmente il peso delle ambizioni: non c’è più la coppia capace di competere stabilmente per i titoli più importanti, ma due formazioni che possono comunque provare a ritagliarsi uno spazio nel torneo.

Per Elisabetta Cocciaretto e Yulia Putintseva il sorteggio è subito severissimo. Al primo turno ci sono infatti Katerina Siniakova e Taylor Townsend, teste di serie numero 1 e tra le principali favorite per il titolo. La coppia ceco-americana ha già messo in bacheca Indian Wells e Miami nel 2026, completando il Sunshine Double, e ha dimostrato di essere una delle formazioni più solide del circuito.

Cocciaretto e Putintseva partono quindi sfavorite, ma una vittoria all’esordio cambierebbe completamente il loro torneo. Superare immediatamente le numero 1 darebbe fiducia e aprirebbe un percorso potenzialmente interessante. L’obiettivo realistico è però soprattutto quello di superare il primo ostacolo e giocarsi poi le proprie carte turno dopo turno.

Più intrigante, almeno sulla carta, il percorso di Errani e Tagger. La presenza di Errani garantisce esperienza e una conoscenza del doppio che poche giocatrici possono vantare: l’azzurra è infatti una nove volte campionessa Slam nella specialità. La nuova partnership dovrà però trovare rapidamente gli automatismi necessari per competere contro coppie più collaudate. Nella loro parte di tabellone figurano anche la testa di serie numero 16 Muhammad/Stollar e soprattutto la numero 2 Dabrowski/Stefani, campionesse uscenti.

Proprio Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani sono tra le grandi candidate al titolo. Dall’altra parte ci sono Siniakova/Townsend, mentre Danilina/Krunic, teste di serie numero 3, Hsieh/Ostapenko e Guo/Mladenovic completano il gruppo delle coppie da tenere maggiormente sotto osservazione. Il tabellone presenta inoltre la suggestiva presenza delle sorelle Serena e Venus Williams, wild card, che debutteranno contro Chan/Joint.

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE US OPEN 2026

PARTE ALTA

1. SINIAKOVA CZE / TOWNSEND USA [1]

2. BRANTMEIER USA / BROADUS USA (W)

3. LIU USA / PAREJA USA (W)

4. WANG CHN / XU CHN

5. KOZYREVA / NINOMIYA JPN

6. KEMPEN BEL / PANOVA

7. BENNETT USA / ESPOSITO USA (W)

8. HUNTER AUS / KRAWCZYK USA [13]

9. AOYAMA JPN / LIANG TPE [11]

10. NEEL EST / OLMOS MEX

11. BIRRELL AUS / STEARNS USA

12. COCCIARETTO ITA / PUTINTSEVA KAZ

13. MARCINKO CRO / OLIYNYKOVA UKR

14. DART GBR / LUMSDEN GBR

15. WALTERT SUI / GOLUBIC SUI

16. BUCSA ESP / MELICHAR-MARTINEZ USA [6]

17. HSIEH TPE / OSTAPENKO LAT [4]

18. JURAK SCHREIBER CRO / RUZIC CRO

19. BOUZKOVA CZE / SORRIBES TORMO ESP

20. KESSLER USA / MCNALLY USA

21. FOSSA HUERGO ARG / KORPATSCH GER

22. MALECKOVA CZE / SKOCH CZE

23. WILLIAMS USA / WILLIAMS USA (W)

24. CHAN TPE / JOINT AUS [14]

25. PEREZ AUS / SCHUURS NED [10]

26. TIKHONOVA / ZARAZUA MEX

27. PITER POL / SISKOVA CZE

28. PRIDANKINA / TANG CHN

29. KOSTYUK UKR / RUSE ROU

30. UDVARDY HUN / PIGOSSI BRA

31. SNIGUR UKR / VANDEWINKEL BEL

32. MERTENS BEL / SHNAIDER [8]

PARTE BASSA

33. GUO CHN / MLADENOVIC FRA [5]

34. CHWALINSKA POL / LINETTE POL

35. KORNEEVA / VIDMANOVA CZE

36. BONDAR HUN / KALININA UKR

37. FERNANDEZ CAN / TJEN INA

38. RADISIC SLO / HAVERLAG NED

39. LI USA / TAUSON DEN

40. ROUTLIFFE NZL / SUTJIADI INA [9]

41. EIKERI NOR / GLEASON USA [15]

42. UCHIJIMA JPN / WANG CHN

43. MONTGOMERY USA / KRUEGER USA (W)

44. NOSKOVA CZE / SRAMKOVA SVK

45. MARIA GER / SONMEZ TUR

46. ALEXANDROVA / GIBSON AUS

47. GUARACHI CHI / SHERIF EGY

48. DANILINA KAZ / KRUNIC SRB [3]

49. JIANG CHN / ZHANG CHN [7]

50. KENIN USA / POTAPOVA AUT

51. KASATKINA AUS / STARODUBTSEVA UKR

52. CHONG HKG / YANG CHN

53. BARTUNKOVA CZE / OSORIO COL

54. KICHENOK UKR / KICHENOK UKR

55. KATO JPN / WU TPE

56. MIHALIKOVA SVK / NICHOLLS GBR [12]

57. MUHAMMAD USA / STOLLAR HUN [16]

58. PARKS USA / SHYMANOVICH

59. PAYNE USA / SHUMATE USA (W)

60. HOZUMI JPN / KLEPAC SLO

61. ERRANI ITA / TAGGER AUT

62. PENICKOVA USA / PENICKOVA USA (W)

63. DETIUC CZE / KHROMACHEVA

64. DABROWSKI CAN / STEFANI BRA [2]