Tennismania
Us Open 2026 p. 14: Zverev annata da re Slam!
Alexander Zverev conquista gli US Open 2026 e, con il successo a Flushing Meadows, centra il secondo titolo Slam della stagione dopo il Roland Garros.
Il n. 2 del mondo rovina la festa al tennis americano: Ben Shelton ha mostrato evidenti lacune in risposta e commesso errori banali nei momenti più importanti. Eppure, dopo aver messo le mani sul terzo set, sembrava poter cambiare il destino della finale.
Nel femminile, invece, Elena Rybakina completa la sua straordinaria settimana a New York: oltre al n. 1 del ranking mondiale, arriva anche il titolo degli US Open.
Di tutto questo, e delle finali di Flushing Meadows, parliamo in diretta alle 9:30 a TennisMania, sul canale YouTube OA Sport.
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