US Open 2026 oggi: orari 9 settembre, ordine di gioco, tv, streaming

Oggi, mercoledì 9 settembre, andrà in scena l’ultima giornata degli US Open 2026: in programma gli ultimi quattro quarti di finale dei tabelloni di singolare, tutti sull’Arthur Ashe Stadium. Tre match si giocheranno nella sessione diurna, mentre la sfida serale vedrà ancora una volta protagonista Alexander Zverev.

La giornata si aprirà alle 17:30 italiane con Elena Rybakina-Qinwen Zheng. La kazaka, ancora imbattuta nei set a New York, è a una sola vittoria dalla vetta del ranking WTA e punta anche al terzo Slam della carriera. Zheng, invece, è tornata ai massimi livelli dopo una stagione complicata dall’operazione al gomito. La cinese, partita dalle qualificazioni, ha già firmato due clamorose rimonte da 0-5 nel torneo, contro Madison Keys e Iga Swiatek.

A seguire sarà il turno di Mirra Andreeva e Coco Gauff. La russa, campionessa del Roland Garros, sta disputando il suo miglior US Open sul cemento, ma dovrà fare i conti con una Gauff in grande fiducia: la statunitense arriva da dieci vittorie consecutive e venti set vinti di fila. Il bilancio dei precedenti è nettamente favorevole alla padrona di casa, avanti 5-0.

Alle 20:00 italiane, non prima di Karen Khachanov e Alexander Blockx si contenderanno un posto in semifinale. Il russo ha superato Learner Tien in cinque set, mentre il belga ha eliminato Francisco Cerundolo nonostante un problema alle costole. Per Blockx, alla prima esperienza nei quarti di uno Slam, si tratta di un’occasione storica.

In chiusura, nella notte tra mercoledì e giovedì, toccherà ad Alexander Zverev e Botic van de Zandschulp. L’appuntamento è fissato non prima dell’1:30 italiana. Il numero uno del tabellone ha iniziato il torneo con due battaglie al quinto set contro Lorenzo Sonego e Quentin Halys, prima di ritrovare maggiore solidità contro Alejandro Tabilo e Luciano Darderi, entrambi battuti in tre set. Zverev resta il favorito, ma dovrà prestare attenzione a un avversario capace di esaltarsi nelle grandi occasioni. Per il tedesco sarà la quinta partita consecutiva disputata nella sessione serale: finora, infatti, non è mai sceso in campo di giorno a Flushing Meadows. L’obiettivo è conquistare la semifinale e proseguire la corsa verso un altro titolo Slam.

L’undicesima giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Mercoledì 9 settembre 2026 (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM – inizio ore 17:30

Quarti di finale femminili: Zheng vs Rybakina [2]

Non prima delle 18:30 – Quarti di finale femminili: Andreeva [5] vs Gauff [4]

Non prima delle 20:00 – Quarti di finale maschili: Khachanov vs Blockx [28]

ARTHUR ASHE STADIUM – inizio ore 01:30 (notte)

Quarti di finale maschili: Zverev [1] vs van de Zandschulp

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis