US Open 2026 oggi: orari 8 settembre, ordine di gioco, tv, streaming

Programma ricco oggi, martedì 8 settembre, per i tabelloni del torneo degli US Open 2026 di tennis: sul cemento statunitense, infatti, si disputeranno i primi due quarti del singolare maschile e del singolare femminile, tutti gli ottavi del doppio maschile e tutti i quarti del doppio femminile.

In casa Italia scenderanno in campo nella giornata odierna gli ultimi due azzurri ancora in corsa: nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Austin Krajicek ed al croato Nikola Mektic.

La decima giornata degli US Open 2026 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dalle 21.00) e Sky Sport Uno (dall’1.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW.

CALENDARIO US OPEN 2026

Martedì 8 settembre

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17.30 italiane

A. Sabalenka-L. Noskova (Quarti singolare femminile) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 19.00 italiane

F. Tiafoe-A. Michelsen (Quarti singolare maschile) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

Dall’1.00 ora italiana

J. Pegula-E. Navarro (Quarti singolare femminile) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

B. Shelton-C. Alcaraz (Quarti singolare maschile) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

J. Kennedy-B. Azar

J. Secord-Y. Alexandrescou

Non prima delle ore 21.00 italiane

K. Siniakova/T. Townsend-C. Bucsa/N. Melichar-Martinez (Quarti doppio femminile) – Diretta tv su Sky Sport Max

S. Hsieh/J. Ostapenko-E. Mertens/D. Shnaider (Quarti doppio femminile) – Diretta tv su Sky Sport Max

Stadium 17

Dalle ore 17.00 italiane

H. Ayrault-J. Kovackova

J. Preston-A. Alexander

J. Kovackova/K. Zajickova-J. Hazelitt/M. Lauva

Non prima delle ore 22.00 italiane

X. Jiang/S. Zhang-G. Dabrowski/L. Stefani (Quarti doppio femminile)

E. Routliffe/A. Sutjiadi-R. Montgomery/A. Krueger (Quarti doppio femminile)

Court 5

Dalle ore 17.00 italiane

K. Efremova-R. Zhang

A. Gabet/V. Gonzalez Galino-G. Goode/G. Goode

K. Efremova/P. Pinera Celorio-U. Jeong/Y. Lin

Non prima delle ore 22.00 italiane

B. Carpico/N. Filin-R. Ram/J. Salisbury (Ottavi doppio maschile)

K. Krawietz/T. Puetz-J. Cash/L. Glasspool (Ottavi doppio maschile)

Court 6

Dalle ore 17.00 italiane

D. Britton-N. Leme Da Silva

N. Baena/F. Fontes D’Amorim-M. Gribaldo/S. Massellani

E. Dotsenko/Y. Lin-V. Barros/N. Leme Da Silva

Non prima delle ore 22.00 italiane

M. Gonzalez/A. Molteni-M. Granollers/H. Zeballos (Ottavi doppio maschile)

H. Nys/E. Roger Vasselin-G. Andreozzi/M. Guinard (Ottavi doppio maschile)

Court 11

Dalle ore 17.00 italiane

Y. Kamiji/Z. Zhu-M. Phelps/S. Czauz

D. Wagner/A. Bogdanov-A. Lapthorne/L. Els

T. Egberink/C. Stroud-C. Ratzlaff/C. Cooper

Non prima delle ore 23.00 italiane

L. Miedler/M. Polmans-M. Arevalo/M. Pavic (Ottavi doppio maschile) – Diretta tv su SuperTennis HD

S. Bolelli/A. Vavassori-A. Krajicek/N. Mektic (Ottavi doppio maschile) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Max

Court 12

Dalle ore 17.00 italiane

M. Latak-T. Chavez

A. Penickova/K. Penickova-F. De Bresser/A. Malova

T. Chavez/D. Pagani-V. Reddy/M. Vaughan

Non prima delle ore 23.00 italiane

J. Schnaitter/M. Wallner-C. Harrison/N. Skupski (Ottavi doppio maschile)

H. Heliovaara/H. Patten-F. Cabral/J. Tracy (Ottavi doppio maschile)

PROGRAMMA US OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dalle 21.00) e Sky Sport Uno (dall’1.00).

Diretta streaming: SuperTennis+, Sky Go e NOW.