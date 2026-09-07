US Open 2026 oggi: orari 7 settembre, ordine di gioco, tv, streaming

Tempo di nona giornata agli US Open 2026, che stanno facendosi sempre più vivi ed entrano davvero in quella che è de facto la seconda e decisiva settimana. C’è ancora un po’ d’Italia con Luciano Darderi, opposto ad Alexander Zverev, ma non si parla solo di lui.

Tanti gli incontri da seguire, da Swiatek-Zheng a Osaka-Rybakina, e in generale c’è un settore femminile sul quale si può spingere eccome per vedere quello che si può trovare a livello di spettacolo. Tra gli uomini sono più che altro i match a sorpresa a saltar fuori, e Khachanov-Tien come territorio del Louis Armstrong Stadium, con l’Ashe riservato a Cerundolo-Blockx.

La nona giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Sabato 5 settembre

Arthur Ashe Stadium

Sessione diurna

Ore 17:30 Swiatek (POL) [8]-Zheng (CHN) – Ottavi donne

NP Ore 19:00 Cerundolo (ARG) [24]-Blockx (BEL) [28] – Ottavi uomini

Sessione serale

Ore 1:00 Jovic (USA) [14]-Gauff (USA) [4] – Ottavi donne

Zverev (GER) [1]-Darderi (ITA) [21] – Ottavi uomini

Louis Armstrong Stadium

Ore 17:00 Andreeva [5]-Potapova (AUT) [24] – Ottavi donne

Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Hunter (AUS)/Krawczyk (USA) [13] – 3° turno doppio donne

NP Ore 20:30 Osaka (JPN) [13]-Rybakina (KAZ) [2] – Ottavi donne

NP Ore 22:00 Khachanov-Tien (USA) [14] – Ottavi uomini

Grandstand

Ore 17:00 TBD-TBD – 2° turno doppio uomini

Hozumi (JPN)/Klepac (SLO)-Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [2] – 3° turno doppio donne

Choinski (GBR)/Donski (BUL)-TBD – 2° turno doppio uomini

NP Ore 22:30 Gea (FRA) [LL]-van de Zandschulp (NED) – Ottavi uomini

Court 5

Ore 17:00 Match junior – 1° turno singolare ragazzi

Match junior – 1° turno singolare ragazze

NP Ore 20:00 Bondar (HUN)/Kalinina (UKR)-Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA) [9] – 3° turno doppio donne

TBD-Krajicek (USA)/Mektic (CRO) [15] – 2° turno doppio uomini

Court 11

Ore 17:00 Match junior – 1° turno singolare ragazze

NP Ore 19:00 Montgomery (USA)/Krueger (USA)-Maria (GER)/Sonmez (TUR) – 3° turno doppio donne

Perez (AUS)/Schuurs (NED) [10]-Mertens (BEL)/Shnaider [8] – 3° turno doppio donne

NP Ore 23:00 Jiang (CHN)/Zhang (CHN) [7]-Kato (JPN)/Wu (TPE) – 3° turno doppio donne

Court 12

Ore 17:00 Match junior – 1° turno singolare ragazze

NP Ore 19:00 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6]-Rojer (NED)/Winegar (USA) – 2° turno doppio uomini

Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [4]-Chan (TPE)/Joint (AUS) [14] – 3° turno doppio donne

NP Ore 23:00 TBD-TBD – 2° turno doppio uomini

Stadium 17

Ore 17:00 Match junior – 1° turno singolare ragazze

NP Ore 18:30 TBD-TBD – 2° turno doppio uomini

Neel (EST)/Olmos (MEX)-Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) [6] – 3° turno doppio donne

NP Ore 22:00 TBD-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – 2° turno doppio uomini

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport