Tennis
US Open 2026 oggi in tv: orari 5 settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo
Settima giornata in arrivo per gli US Open a New York: lo Slam di Flushing Meadows comincia a entrare nel merito più serio del racconto, e lo fa con altri due italiani che ancora restano in corsa. Da una parte Flavio Cobolli, dall’altra Luciano Darderi.
Il numero 5 del seeding e 6 del mondo ritrova il belga Alexander Blockx, e questa può essere una delle vere e proprie sfide blockbuster dell’intera giornata considerando anche quanto accaduto a Cincinnati. Per quel che invece concerne Darderi, dovrà “vendicare” Lorenzo Musetti (e il suo malessere fisico) cercando di eliminare l’australiano Dane Sweeny. Prosecuzioni in doppio per lo stesso Darderi e per Sara Errani, che gioca insieme a Lilli Tagger, l’austriaca allenata da Francesca Schiavone e che da anni fa base in Italia.
La settima giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.
ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI
Sabato 5 settembre
Arthur Ashe Stadium
Sessione diurna
Ore 17:30 Fritz (USA) [9]-Cerundolo (ARG) [24] – 3° turno uomini
NP Ore 19:30 Bucsa (ESP)-Gauff (USA) [4] – 3° turno donne
Sessione serale
Ore 1:00 Jovic (USA) [14]-Eala (PHI) [17] – 3° turno donne
Zverev (GER) [1]-Tabilo (CHI) [25] – 3° turno uomini
Louis Armstrong Stadium
Sessione diurna
Ore 17:00 Potapova (AUT) [24]-Anisimova (USA) [10] – 3° turno donne
Blockx (BEL) [28]-Cobolli (ITA) [5] – 3° turno uomini
Sessione serale
Ore 1:00 Osaka (JPN) [13]-Mertens (BEL) [23] – 3° turno donne
Mensik (CZE) [17]-Tien (USA) [14] – 3° turno uomini
Grandstand
Ore 17:00 Keys (USA) [22]-Qinwen Zheng (CHN) – 3° turno donne
Swiatek (POL) [8]-Bouzkova (CZE) [25] – 3° turno donne
M. Zheng (USA) [WC]-Gea (FRA) [LL] – 3° turno uomini
NP Ore 23:00 Starodubtseva (UKR)-Rybakina (KAZ) [2] – 3° turno donne
Stadium 17
Ore 17:00 Fernandez (CAN)/Tjen (INA)-Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA) [9] – 2° turno doppio donne
Andreeva [5]-Bartunkova (CZE) – 3° turno donne
Khachanov-Bonzi (FRA) – 3° turno uomini
NP Ore 22:30 Bergs (BEL) [31]-van de Zandschulp (NED) – 3° turno uomini
Court 5
Ore 17:00 Demoliner (BRA)/Ho (TPE)-Lammons (USA)/Withrow (USA) [WC] – 1° turno doppio uomini
Reymond (FRA)/Sanchez (FRA)-Harrison (USA)/Skupski (GBR) [5] – 1° turno doppio uomini
Darderi (ITA) [21]-Sweeny (AUS) [WC] – 3° turno uomini
Court 6
Ore 19:00 Neel (EST)/Olmos (MEX)-Shibahara (JPN)/Tararudee (THA) – 2° turno doppio donne
Johnson (GBR)/Zielinski (POL)-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [3] – 1° turno doppio uomini
Court 7
Ore 17:00 Jebens (GER)/Reyes-Varela (MEX)-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – 1° turno doppio uomini
Chwalinska (POL)/Linette (POL)-Bondar (HUN)/Kalinina (UKR) – 2° turno doppio donne
Milavsky (USA)/Shick (USA) [WC]-Cabral (POR)/Tracy (USA) [16] – 1° turno doppio uomini
Golubev (KAZ)/Nedovyesov (KAZ)-Pavlasek (CZE)/Rikl (CZE) – 1° turno doppio uomini
Court 10
Ore 17:00 Perez (AUS)/Schuurs (NED) [10]-Pridankina/Tang (CHN) – 2° turno doppio donne
Reynolds (NZL)/Watt (NZL)-Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA) [7] – 1° turno doppio uomini
NP Ore 20:00 Fery (GBR)/Paris (GBR)-Etcheverry (ARG)/Ugo Carabelli (ARG) – 1° turno doppio uomini
Court 11
Ore 17:00 Seggerman (USA)/Trhac (USA)-Bhambri (IND)/Venus (NZL) – 1° turno doppio uomini
Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Xiyu Wang (CHN)/Xu (CHN) – 2° turno doppio donne
Uchijima (JPN)/Xinyu Wang (CHN)-Montgomery (USA)/Krueger (USA) [WC] – 2° turno doppio donne
Errani (ITA)/Tagger (AUT)-Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [2] – 2° turno doppio donne
NP Ore 23:30 Darderi (ITA)/Kestelboim (ARG)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [9] – 1° turno doppio uomini
Court 12
Ore 17:00 Pieczonka (POL)/Stevens (NED)-Krajicek (USA)/Mektic (CRO) [15] – 1° turno doppio uomini
Bublik (KAZ)/Shang (CHN)-Baez (ARG)/Marozsan (HUN) – 1° turno doppio uomini
Kempen (BEL)/Panova-Hunter (AUS)/Krawczyk (USA) [13] – 2° turno doppio donne
Brooksby (USA)/Giron (USA)-Kiger (USA)/Kovacevic (USA) [WC] – 1° turno doppio uomini
NP Ore 23:00 Bonzi (FRA)/Rinderknech (FRA)-Arribage (FRA)/Olivetti (FRA) [10] – 1° turno doppio uomini
Court 13
Ore 19:00 Alvarez (PUR)/Johnston (USA) [WC]-Schnaitter (GER)/Wallner (GER) – 1° turno doppio uomini
Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) [11]-Stevenson (GBR)/Willis (GBR) – 1° turno doppio uomini
PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)
Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis
Diretta Live testuale: OA Sport