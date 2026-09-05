US Open 2026 oggi in tv: orari 5 settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Settima giornata in arrivo per gli US Open a New York: lo Slam di Flushing Meadows comincia a entrare nel merito più serio del racconto, e lo fa con altri due italiani che ancora restano in corsa. Da una parte Flavio Cobolli, dall’altra Luciano Darderi.

Il numero 5 del seeding e 6 del mondo ritrova il belga Alexander Blockx, e questa può essere una delle vere e proprie sfide blockbuster dell’intera giornata considerando anche quanto accaduto a Cincinnati. Per quel che invece concerne Darderi, dovrà “vendicare” Lorenzo Musetti (e il suo malessere fisico) cercando di eliminare l’australiano Dane Sweeny. Prosecuzioni in doppio per lo stesso Darderi e per Sara Errani, che gioca insieme a Lilli Tagger, l’austriaca allenata da Francesca Schiavone e che da anni fa base in Italia.

La settima giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Sabato 5 settembre

Arthur Ashe Stadium

Sessione diurna

Ore 17:30 Fritz (USA) [9]-Cerundolo (ARG) [24] – 3° turno uomini

NP Ore 19:30 Bucsa (ESP)-Gauff (USA) [4] – 3° turno donne

Sessione serale

Ore 1:00 Jovic (USA) [14]-Eala (PHI) [17] – 3° turno donne

Zverev (GER) [1]-Tabilo (CHI) [25] – 3° turno uomini

Louis Armstrong Stadium

Sessione diurna

Ore 17:00 Potapova (AUT) [24]-Anisimova (USA) [10] – 3° turno donne

Blockx (BEL) [28]-Cobolli (ITA) [5] – 3° turno uomini

Sessione serale

Ore 1:00 Osaka (JPN) [13]-Mertens (BEL) [23] – 3° turno donne

Mensik (CZE) [17]-Tien (USA) [14] – 3° turno uomini

Grandstand

Ore 17:00 Keys (USA) [22]-Qinwen Zheng (CHN) – 3° turno donne

Swiatek (POL) [8]-Bouzkova (CZE) [25] – 3° turno donne

M. Zheng (USA) [WC]-Gea (FRA) [LL] – 3° turno uomini

NP Ore 23:00 Starodubtseva (UKR)-Rybakina (KAZ) [2] – 3° turno donne

Stadium 17

Ore 17:00 Fernandez (CAN)/Tjen (INA)-Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA) [9] – 2° turno doppio donne

Andreeva [5]-Bartunkova (CZE) – 3° turno donne

Khachanov-Bonzi (FRA) – 3° turno uomini

NP Ore 22:30 Bergs (BEL) [31]-van de Zandschulp (NED) – 3° turno uomini

Court 5

Ore 17:00 Demoliner (BRA)/Ho (TPE)-Lammons (USA)/Withrow (USA) [WC] – 1° turno doppio uomini

Reymond (FRA)/Sanchez (FRA)-Harrison (USA)/Skupski (GBR) [5] – 1° turno doppio uomini

Darderi (ITA) [21]-Sweeny (AUS) [WC] – 3° turno uomini

Court 6

Ore 19:00 Neel (EST)/Olmos (MEX)-Shibahara (JPN)/Tararudee (THA) – 2° turno doppio donne

Johnson (GBR)/Zielinski (POL)-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [3] – 1° turno doppio uomini

Court 7

Ore 17:00 Jebens (GER)/Reyes-Varela (MEX)-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – 1° turno doppio uomini

Chwalinska (POL)/Linette (POL)-Bondar (HUN)/Kalinina (UKR) – 2° turno doppio donne

Milavsky (USA)/Shick (USA) [WC]-Cabral (POR)/Tracy (USA) [16] – 1° turno doppio uomini

Golubev (KAZ)/Nedovyesov (KAZ)-Pavlasek (CZE)/Rikl (CZE) – 1° turno doppio uomini

Court 10

Ore 17:00 Perez (AUS)/Schuurs (NED) [10]-Pridankina/Tang (CHN) – 2° turno doppio donne

Reynolds (NZL)/Watt (NZL)-Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA) [7] – 1° turno doppio uomini

NP Ore 20:00 Fery (GBR)/Paris (GBR)-Etcheverry (ARG)/Ugo Carabelli (ARG) – 1° turno doppio uomini

Court 11

Ore 17:00 Seggerman (USA)/Trhac (USA)-Bhambri (IND)/Venus (NZL) – 1° turno doppio uomini

Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Xiyu Wang (CHN)/Xu (CHN) – 2° turno doppio donne

Uchijima (JPN)/Xinyu Wang (CHN)-Montgomery (USA)/Krueger (USA) [WC] – 2° turno doppio donne

Errani (ITA)/Tagger (AUT)-Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [2] – 2° turno doppio donne

NP Ore 23:30 Darderi (ITA)/Kestelboim (ARG)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [9] – 1° turno doppio uomini

Court 12

Ore 17:00 Pieczonka (POL)/Stevens (NED)-Krajicek (USA)/Mektic (CRO) [15] – 1° turno doppio uomini

Bublik (KAZ)/Shang (CHN)-Baez (ARG)/Marozsan (HUN) – 1° turno doppio uomini

Kempen (BEL)/Panova-Hunter (AUS)/Krawczyk (USA) [13] – 2° turno doppio donne

Brooksby (USA)/Giron (USA)-Kiger (USA)/Kovacevic (USA) [WC] – 1° turno doppio uomini

NP Ore 23:00 Bonzi (FRA)/Rinderknech (FRA)-Arribage (FRA)/Olivetti (FRA) [10] – 1° turno doppio uomini

Court 13

Ore 19:00 Alvarez (PUR)/Johnston (USA) [WC]-Schnaitter (GER)/Wallner (GER) – 1° turno doppio uomini

Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) [11]-Stevenson (GBR)/Willis (GBR) – 1° turno doppio uomini

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport