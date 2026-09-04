US Open 2026 oggi in tv: orari 4 settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

La competizione sale di livello, corre veloce verso la fine della prima settimana e propone match in grado di tenere gli appassionati con il fiato sospeso. Gli US Open tornano in campo per proporre i match valevoli per il terzo turno dei tornei di singolare e per continuare i primi turni dei tabelloni di doppio.

In casa Italia le attenzioni maggiori si concentrano su Jasmine Paolini. L’azzurra, testa di serie numero 19, affronta, nel primo incontro sullo Stadium 17, il complicato match di sedicesimi di finale contro la romena Sorana Cirstea, veterana che quando è in giornata riesce a mettere in difficoltà anche le prime della classe.

C’è grande curiosità per l’esordio nel torneo di doppio maschile del collaudato tandem Simone Bolelli/Andrea Vavassori. I due azzurri, titolari della testa di serie numero quattro, affrontano, nel terzo match sul Campo 12, il duo francese formato da Quentin Halys e dal veterano Pierre-Hugues Herbert. A seguire Sara Errani debutta nel doppio femminile, insieme all’austriaca Lilli Tagger, contro le americane Annika e Kristina Penickova. Sul Campo 7 Matteo Arnaldi, insieme al tedesco Jan-Lennard Struff, sfida la coppia Arneodo/Mannarino.

Per quanto concerne il singolare maschile spiccano le sfide tra il kazako Alexander Bublik e lo statunitense Tommy Paul, quella tra il monegasco Valentin Vacherot e il finalista di Cincinnati Frances Tiafoe e l’incrocio tra Ben Shelton e il canadese Denis Shapovalov. Alcaraz prosegue la sua marcia contro il cinese Yibing Wu.

La sesta giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. La diretta tv gratis e in chiaro sarà garantita da SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), e da Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport proporrà una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Venerdì 4 settembre

Arthur Ashe Stadium – 17:30

Jessica Pegula (USA) [3] vs Leylah Fernandez (CAN) [31]

Yibing Wu (CHN) vs Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Dalle 01:00

Serena Williams (USA) / Venus Williams (USA) vs Hao-Ching Chan (TPE) [14] / Maya Joint (AUS) [14]

Ben Shelton (USA) [8] vs Denis Shapovalov (CAN)

Louis Armstrong Stadium – 17:00

Aryna Sabalenka (BLR) [1] vs Kamilla Rakhimova (UZB)

Alexander Bublik (KAZ) [15] vs Tommy Paul (USA) [20]

Dalle 01:00

Valentin Vacherot (MON) [22] vs Frances Tiafoe (USA) [11]

Elina Svitolina (UKR) [9] vs Anna Kalinskaya (RUS) [21]

Grandstand – 17:00

Marta Kostyuk (UKR) [11] vs Ekaterina Alexandrova (RUS) [18]

Daniil Medvedev (RUS) [7] vs Arthur Rinderknech (FRA) [26]

Emma Navarro (USA) [26] vs Karolina Muchova (CZE) [7]

Non prima delle 23:00

Jiri Lehecka (CZE) [18] vs Stefanos Tsitsipas (GRE)

Court 5 – 17:00

Alexa Guarachi (CHI) / Mayar Sherif (EGY) vs Anna Danilina (KAZ) [3] / Aleksandra Krunic (SRB) [3]

Kevin Krawietz (GER) [6] / Tim Puetz (GER) [6] vs Jaime Faria (POR) / Adam Walton (AUS)

Non prima delle 20:00

Daria Kasatkina (AUS) / Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Eudice Chong (HKG) / Zhao Xuan Yang (CHN)

Su-Wei Hsieh (TPE) [4] / Jelena Ostapenko (LAT) [4] vs Darija Jurak Schreiber (CRO) / Antonia Ruzic (CRO)

Court 6 – 17:00

Nuno Borges (POR) / Rinky Hijikata (AUS) vs Robert Cash (USA) / Alexander Erler (AUT)

Hugo Nys (MON) [12] / Edouard Roger-Vasselin (FRA) [12] vs Jakub Paul (SUI) / Matej Vocel (CZE)

Non prima delle 20:00

Simona Waltert (SUI) / Viktorija Golubic (SUI) vs Cristina Bucsa (ESP) [6] / Nicole Melichar-Martinez (USA) [6]

Martin Damm (USA) / Mackenzie McDonald (USA) vs Jan Choinski (GBR) / Alexander Donski (BUL)

Court 7 – 17:00

Orlando Luz (BRA) [8] / Rafael Matos (BRA) [8] vs Brandon Carpico (USA) / Nikita Samuel Filin (USA)

Romain Arneodo (MON) / Adrian Mannarino (FRA) vs Matteo Arnaldi (ITA) / Jan-Lennard Struff (GER)

Asia Muhammad (USA) [16] / Fanny Stollar (HUN) [16] vs Alycia Parks (USA) / Iryna Shymanovich

Daria Snigur (UKR) / Hanne Vandewinkel (BEL) vs Elise Mertens (BEL) [8] / Diana Shnaider [8]

Court 10 – 17:00

Sander Arends (NED) / N. Sriram Balaji (IND) vs David Pel (NED) / Evan King (USA)

Xinyu Jiang (CHN) [7] / Shuai Zhang (CHN) [7] vs Sofia Kenin (USA) / Anastasia Potapova (AUT)

Petr Nouza (CZE) / Neil Oberleitner (AUT) vs Ignacio Buse (PER) / Marco Trungelliti (ARG)

Nicole Fossa Huergo (ARG) / Jesika Maleckova (CZE) vs Tamara Korpatsch (GER) / Miriam Skov (CZE)

Court 11 – 17:00

Constantin Frantzen (GER) [14] / Robin Haase (NED) [14] vs Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG)

Harri Heliovaara (FIN) [1]/ Henry Patten (GBR) [1] vs Francisco Cerundolo (ARG) / Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR) vs Santiago Gonzalez (MEX) / John-Patrick Smith (AUS)

Non prima delle 22:00

Tomas Martin Etcheverry (ARG) [27] vs Mariano Navone (ARG)

Court 12 – 17:00

Bella Payne (USA) / Sara Shumate (USA) vs Eri Hozumi (JPN) / Andreja Klepac (SLO)

Lucas Miedler (AUT) [13] / Marc Polmans (AUS) [13] vs Brandon Nakashima (USA) / Bryce Nakashima (USA)

Non prima delle 20:30

Simone Bolelli (ITA) [4] / Andrea Vavassori (ITA) [4] vs Quentin Halys (FRA) / Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Sara Errani (ITA) / Lilli Tagger (AUT) vs Annika Penickova (USA) / Kristina Penickova (USA)

Court 13 – 17:00

Robert Galloway (USA) / Andre Goransson (SWE) vs Jean-Julien Rojer (NED) / Theodore Winegar (USA)

Non prima delle 18:30

Nikola Bartunkova (CZE) / Camila Osorio (COL) vs Lyudmyla Kichenok (UKR) / Nadiia Kichenok (UKR)

Alexander Blockx (BEL) / Dino Prizmic (CRO) vs Sander Gille (BEL) / Sem Verbeek (NED)

Alina Korneeva / Anna Bondar (HUN) vs Darja Vidmanova (CZE) / Anhelina Kalinina (UKR)

Court 15 – 17:00

James Duckworth (AUS) / Miomir Kecmanovic (SRB) vs Marcelo Melo (BRA) / John Peers (AUS)

Petra Marcinko (CRO) / Oleksandra Oliynykova (UKR) vs Harriet Dart (GBR) / Maia Lumsden (GBR)

Tatjana Maria (GER) / Zeynep Sonmez (TUR) vs Ekaterina Alexandrova / Talia Gibson (AUS)

Miyu Kato (JPN) / Fang-Hsien Wu (TPE) vs Tereza Mihalikova (SVK) [12] / Olivia Nicholls (GBR) [12]

Stadium 17 – 17:00

Jasmine Paolini (ITA) [19] vs Sorana Cirstea (ROU) [16]

Non prima delle 19:00

Taylor Townsend (USA) vs Diana Shnaider (RUS) [15]

Ann Li (USA) [29] vs Linda Noskova (CZE) [6]

Non prima delle 22:30

Alex Michelsen (USA) vs Daniel Merida (ESP)

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 25

1, 252, 253, 254)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta live testuale: OA Sport