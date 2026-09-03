Sport in tv
US Open 2026 oggi in tv: orari 3 settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo
Giovedì ricco agli US Open: ci sono i secondi turni da completare a Flushing Meadows, e anche in questa giornata è ricca protagonista l’Italia con quattro giocatori distribuiti spesso sui campi più noti e importanti dell’impianto che prende il nome di USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Sull’Arthur Ashe Stadium, in particolare, Mattia Bellucci rivedrà la luce di un campo di primaria importanza, e che importanza visto che di spettatori ne contiene circa 23.000 anche dopo un recentissimo rifacimento. Per lui la durissima sfida a Taylor Fritz. Sul Grandstand Flavio Cobolli dovrà dimostrare a Tristan Schoolkate di aver risolto le questioni che hanno rischiato di portarlo fuori al primo turno, mentre per Lorenzo Musetti confronto teoricamente più semplice rispetto a quello d’esordio con l’altro aussie Dane Sweeny. Infine possibile battaglia tra Luciano Darderi e il ceco Dalibor Svrcina.
La quinta giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.
ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI
Giovedì 3 settembre
Arthur Ashe Stadium
Sessione diurna
Ore 17:30 Osaka (JPN) [13]-Siniakova (CZE) – 2° turno donne
Fritz (USA) [9]-Bellucci (ITA) – 2° turno uomini
Sessione serale
Ore 1:00 Badosa (ESP)-Gauff (USA) [4] – 2° turno donne
Zverev (GER) [1]-Halys (FRA) – 2° turno uomini
Louis Armstrong Stadium
Sessione diurna
Ore 17:00 Auger-Aliassime (CAN) [3]-Khachanov – 2° turno uomini
Oliynykova (UKR)-Eala (PHI) [17] – 2° turno donne
Sessione serale
Ore 1:00 Monfils (FRA)-Tien (USA) [14] – 2° turno uomini
Bouzas Maneiro (ESP)-Rybakina (KAZ) [2] – 2° turno donne
Grandstand
Ore 17:00 Swiatek (POL) [8]-Podoroska (ARG) – 2° turno donne
Tagger (AUT)-Anisimova (USA) [10] – 2° turno donne
Schoolkate (AUS) [Q]-Cobolli (ITA) [5] – 2° turno uomini
NP Ore 22:30 van de Zandschulp (NED)-de Minaur (AUS) [6] – 2° turno uomini
Stadium 17
Ore 17:00 Keys (USA) [22]-Bondar (HUN) – 2° turno donne
Sweeny (AUS) [WC]-Musetti (ITA) [13] – 2° turno uomini
Andreeva [5]-Lys (GER) – 2° turno donne
NP Ore 22:00 TBD-Jones (GBR) [Q] – 2° turno donne
Court 5
Ore 17:00 Struff (GER)-Cerundolo (ARG) [24] – 2° turno uomini
Blockx (BEL) [28]-Trungelliti (ARG) – 2° turno uomini
Sakkari (GRE) [32]-Starodubtseva (UKR) – 2° turno donne
NP Ore 21:30 Montgomery (USA)/Krueger (USA) [WC]-Noskova (CZE)/Sramkova (SVK) – 1° turno doppio donne
Court 6
Ore 17:00 Potapova (AUT) [24]-Jeanjean (FRA) [WC] – 2° turno donne
Detiuc (CZE)/Khromacheva-Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [2] – 1° turno doppio donne
Bucsa (ESP)-Sakatsume (JPN) [Q] – 2° turno donne
NP Ore 22:00 Svajda (USA)-Gea (FRA) [LL] – 2° turno uomini
Court 7
Ore 17:00 Timofeeva (UZB)-Mertens (BEL) [23] – 2° turno donne
Perez (AUS)/Schuurs (NED) [10]-Tikhonova/Zarazua (MEX) – 1° turno doppio donne
Popyrin (AUS)-Tabilo (CHI) [25] – 2° turno uomini
NP Ore 22:00 Bergs (BEL) [31]-de Jong (NED) – 2° turno uomini
Court 10
Ore 17:00 Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU)-Udvardy (HUN)/Pigossi (BRA) – 1° turno doppio donne
Eikeri (NOR)/Gleason (USA) [15]-Uchijima (JPN)/Xinyu Wang (CHN) – 1° turno doppio donne
NP Ore 21:00 Li (USA)/Tauson (DEN)-Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA) [9] – 1° turno doppio donne
NP Ore 22:00 Birrell (AUS)/Stearns (USA)-Shibahara (JPN)/Tararudee (THA) – 1° turno doppio donne
Court 11
Ore 17:00 Liu (USA)/Pareja (USA) [WC]-Xiyu Wang (CHN)/Xu (CHN) – 1° turno doppio donne
Dart (GBR) [Q]-Bouzkova (CZE) [25] – 2° turno donne
Mensik (CZE) [17]-Rodionov (AUT) [Q] – 2° turno uomini
Bouzkova (CZE)/Sorribes Tormo (ESP)-Kessler (USA)/McNally (USA) – 1° turno doppio donne
Court 12
Ore 17:00 Darderi (ITA) [21]-Svrcina (CZE) [Q] – 2° turno uomini
Qinwen Zheng (CHN) [Q]-Putintseva (KAZ) – 2° turno donne
Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Brantmeier (USA)/Broadus (USA) [WC] – 1° turno doppio donne
NP Ore 22:00 Yunchaokete Bu (CHN) [Q]-M. Zheng (USA) [WC] – 2° turno uomini
Court 13
Ore 17:00 Fernandez (CAN)/Tjen (INA)-Radisic (SLO)/Haverlag (NED) – 1° turno doppio donne
Bennett (USA)/Esposito (USA) [WC]-Hunter (AUS)/Krawczyk (USA) [13] – 1° turno doppio donne
NP Ore 20:30 Bartunkova (CZE)-Maria (GER) – 2° turno donne
NP Ore 22:00 Bonzi (FRA)-Buse (PER) [32] – 2° turno uomini
Court 15
Ore 17:00 Kozyreva/Ninomiya (JPN)-Kempen (BEL)/Panova – 1° turno doppio donne
Aoyama (JPN)/Liang (TPE) [11]-Neel (EST)/Olmos (MEX) – 1° turno doppio donne
Piter (POL)/Siskova (CZE)-Pridankina/Tang (CHN) – 1° turno doppio donne
NP Ore 21:00 Guo (CHN)/Mladenovic (FRA) [5]-Chwalinska (POL)/Linette (POL) – 1° turno doppio donne
PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)
Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis
Diretta Live testuale: OA Sport