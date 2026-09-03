US Open 2026 oggi in tv: orari 3 settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Giovedì ricco agli US Open: ci sono i secondi turni da completare a Flushing Meadows, e anche in questa giornata è ricca protagonista l’Italia con quattro giocatori distribuiti spesso sui campi più noti e importanti dell’impianto che prende il nome di USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Sull’Arthur Ashe Stadium, in particolare, Mattia Bellucci rivedrà la luce di un campo di primaria importanza, e che importanza visto che di spettatori ne contiene circa 23.000 anche dopo un recentissimo rifacimento. Per lui la durissima sfida a Taylor Fritz. Sul Grandstand Flavio Cobolli dovrà dimostrare a Tristan Schoolkate di aver risolto le questioni che hanno rischiato di portarlo fuori al primo turno, mentre per Lorenzo Musetti confronto teoricamente più semplice rispetto a quello d’esordio con l’altro aussie Dane Sweeny. Infine possibile battaglia tra Luciano Darderi e il ceco Dalibor Svrcina.

La quinta giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Giovedì 3 settembre

Arthur Ashe Stadium

Sessione diurna

Ore 17:30 Osaka (JPN) [13]-Siniakova (CZE) – 2° turno donne

Fritz (USA) [9]-Bellucci (ITA) – 2° turno uomini

Sessione serale

Ore 1:00 Badosa (ESP)-Gauff (USA) [4] – 2° turno donne

Zverev (GER) [1]-Halys (FRA) – 2° turno uomini

Louis Armstrong Stadium

Sessione diurna

Ore 17:00 Auger-Aliassime (CAN) [3]-Khachanov – 2° turno uomini

Oliynykova (UKR)-Eala (PHI) [17] – 2° turno donne

Sessione serale

Ore 1:00 Monfils (FRA)-Tien (USA) [14] – 2° turno uomini

Bouzas Maneiro (ESP)-Rybakina (KAZ) [2] – 2° turno donne

Grandstand

Ore 17:00 Swiatek (POL) [8]-Podoroska (ARG) – 2° turno donne

Tagger (AUT)-Anisimova (USA) [10] – 2° turno donne

Schoolkate (AUS) [Q]-Cobolli (ITA) [5] – 2° turno uomini

NP Ore 22:30 van de Zandschulp (NED)-de Minaur (AUS) [6] – 2° turno uomini

Stadium 17

Ore 17:00 Keys (USA) [22]-Bondar (HUN) – 2° turno donne

Sweeny (AUS) [WC]-Musetti (ITA) [13] – 2° turno uomini

Andreeva [5]-Lys (GER) – 2° turno donne

NP Ore 22:00 TBD-Jones (GBR) [Q] – 2° turno donne

Court 5

Ore 17:00 Struff (GER)-Cerundolo (ARG) [24] – 2° turno uomini

Blockx (BEL) [28]-Trungelliti (ARG) – 2° turno uomini

Sakkari (GRE) [32]-Starodubtseva (UKR) – 2° turno donne

NP Ore 21:30 Montgomery (USA)/Krueger (USA) [WC]-Noskova (CZE)/Sramkova (SVK) – 1° turno doppio donne

Court 6

Ore 17:00 Potapova (AUT) [24]-Jeanjean (FRA) [WC] – 2° turno donne

Detiuc (CZE)/Khromacheva-Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [2] – 1° turno doppio donne

Bucsa (ESP)-Sakatsume (JPN) [Q] – 2° turno donne

NP Ore 22:00 Svajda (USA)-Gea (FRA) [LL] – 2° turno uomini

Court 7

Ore 17:00 Timofeeva (UZB)-Mertens (BEL) [23] – 2° turno donne

Perez (AUS)/Schuurs (NED) [10]-Tikhonova/Zarazua (MEX) – 1° turno doppio donne

Popyrin (AUS)-Tabilo (CHI) [25] – 2° turno uomini

NP Ore 22:00 Bergs (BEL) [31]-de Jong (NED) – 2° turno uomini

Court 10

Ore 17:00 Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU)-Udvardy (HUN)/Pigossi (BRA) – 1° turno doppio donne

Eikeri (NOR)/Gleason (USA) [15]-Uchijima (JPN)/Xinyu Wang (CHN) – 1° turno doppio donne

NP Ore 21:00 Li (USA)/Tauson (DEN)-Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA) [9] – 1° turno doppio donne

NP Ore 22:00 Birrell (AUS)/Stearns (USA)-Shibahara (JPN)/Tararudee (THA) – 1° turno doppio donne

Court 11

Ore 17:00 Liu (USA)/Pareja (USA) [WC]-Xiyu Wang (CHN)/Xu (CHN) – 1° turno doppio donne

Dart (GBR) [Q]-Bouzkova (CZE) [25] – 2° turno donne

Mensik (CZE) [17]-Rodionov (AUT) [Q] – 2° turno uomini

Bouzkova (CZE)/Sorribes Tormo (ESP)-Kessler (USA)/McNally (USA) – 1° turno doppio donne

Court 12

Ore 17:00 Darderi (ITA) [21]-Svrcina (CZE) [Q] – 2° turno uomini

Qinwen Zheng (CHN) [Q]-Putintseva (KAZ) – 2° turno donne

Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Brantmeier (USA)/Broadus (USA) [WC] – 1° turno doppio donne

NP Ore 22:00 Yunchaokete Bu (CHN) [Q]-M. Zheng (USA) [WC] – 2° turno uomini

Court 13

Ore 17:00 Fernandez (CAN)/Tjen (INA)-Radisic (SLO)/Haverlag (NED) – 1° turno doppio donne

Bennett (USA)/Esposito (USA) [WC]-Hunter (AUS)/Krawczyk (USA) [13] – 1° turno doppio donne

NP Ore 20:30 Bartunkova (CZE)-Maria (GER) – 2° turno donne

NP Ore 22:00 Bonzi (FRA)-Buse (PER) [32] – 2° turno uomini

Court 15

Ore 17:00 Kozyreva/Ninomiya (JPN)-Kempen (BEL)/Panova – 1° turno doppio donne

Aoyama (JPN)/Liang (TPE) [11]-Neel (EST)/Olmos (MEX) – 1° turno doppio donne

Piter (POL)/Siskova (CZE)-Pridankina/Tang (CHN) – 1° turno doppio donne

NP Ore 21:00 Guo (CHN)/Mladenovic (FRA) [5]-Chwalinska (POL)/Linette (POL) – 1° turno doppio donne

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport