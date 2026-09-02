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US Open 2026 oggi in tv: orari 2 settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo
Programma fitto oggi, mercoledì 2 settembre, per i tabelloni di singolare maschile e femminile del torneo degli US Open 2026 di tennis: sul cemento statunitense, infatti, si completeranno i match del primo turno sospesi o cancellati ieri e si disputeranno quelli già previsti del secondo turno.
In casa Italia scenderanno in campo nella giornata odierna ben cinque azzurri: nel tabellone di singolare maschile saranno impegnati nel primo turno Francesco Passaro ed Andrea Guerrieri, e nel secondo Matteo Berrettini, mentre nel tabellone di singolare femminile ci sarà il derby del secondo turno tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini.
La quarta giornata degli US Open sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match di Matteo Berrettini.
CALENDARIO US OPEN 2026
Mercoledì 2 settembre
Arthur Ashe Stadium
Dalle ore 17.30 italiane
J. Pegula-S. Kenin
B. Shelton-H. Hurkacz
Dall’1.00 ora italiana
A. Sabalenka-P. Iatcenko
J. Faria-C. Alcaraz
Louis Armstrong Stadium
Dalle ore 17.00 italiane
D. Medvedev-S. Gorzny
M. Kostyuk-S. Stephens
Dall’1.00 ora italiana
R. Sakamoto-F. Tiafoe
L. Tararudee-L. Noskova
Grandstand
Dalle ore 17.00 italiane
B. Nakashima-A. Michelsen
E. Navarro-C. McNally
I. Jovic-M. Frech riprende da 4-4
D. Prizmic-T. Paul
Non prima delle ore 23.00 italiane
E. Svitolina-M. Joint
Stadium 17
Dalle ore 17.00 italiane
T. Townsend-T. Preston
D. Kasatkina-P. Badosa riprende 1-6 4-5
Non prima delle ore 19.00 italiane
R. Jodar-Y. Bu
K. Boulter-K. Muchova
Non prima delle ore 22.30 italiane
L. Harris-S. Tsitsipas
Court 5
Dalle ore 17.00 italiane
J. Paolini-L. Stefanini
Non prima delle ore 18.30 italiane
J. Choinski-B. van de Zandschulp
M. Linette-F. Jones riprende da 4-6
J. Lehecka-T. Samuel
Court 6
Dalle ore 17.00 italiane
K. Pliskova-D. Shnaider
Non prima delle ore 18.30 italiane
M. Giron-I. Buse
J. Duckworth-Y. Wu
Court 7
Dalle ore 17.00 italiane
M. Sawangkaew-L. Fernandez
Non prima delle ore 18.30 italiane
Z. Svajda-D. Altmaier
X. Wang-A. Kalinskaya
A. Bublik-A. Mannarino
Court 10
Dalle ore 17.00 italiane
J. Munar-A. Rinderknech
Non prima delle ore 18.30 italiane
F. Marozsan-M. Zheng
J. de Jong-F. Passaro riprende da 2-6 6-2 4-6 1-1
Court 11
Dalle ore 17.00 italiane
D. Merida-A. Rublev
Non prima delle ore 18.30 italiane
A. Guerrieri-A. de Minaur
T. Maria-J. Ostapenko riprende da 4-6 6-1
K. Birrell-E. Alexandrova
Court 12
Dalle ore 17.00 italiane
D. Parry-S. Cirstea
T. Etcheverry-J. Fearnley
Non prima delle ore 20.00 italiane
Z. Bergs-C. Taberner riprende da 6-3 3-6 6-2 2-1
M. Berrettini-M. Navone
Court 13
Dalle ore 18.30 italiane
A. Molcan-B. Bonzi riprende da 2-1
D. Shapovalov-L. Van Assche
A. Li-D. Vekic
V. Vacherot-K. Majchrzak
Court 15
Dalle ore 20.00 italiane
N. Bartunkova-M. Sherif riprende da 6-1
O. Selekhmeteva-K. Rakhimova
PROGRAMMA US OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254.
Diretta streaming: SuperTennis+, Sky Go, NOW.
Diretta live testuale: OA Sport per il match Berrettini-Navone.