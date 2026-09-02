US Open 2026 oggi in tv: orari 2 settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Programma fitto oggi, mercoledì 2 settembre, per i tabelloni di singolare maschile e femminile del torneo degli US Open 2026 di tennis: sul cemento statunitense, infatti, si completeranno i match del primo turno sospesi o cancellati ieri e si disputeranno quelli già previsti del secondo turno.

In casa Italia scenderanno in campo nella giornata odierna ben cinque azzurri: nel tabellone di singolare maschile saranno impegnati nel primo turno Francesco Passaro ed Andrea Guerrieri, e nel secondo Matteo Berrettini, mentre nel tabellone di singolare femminile ci sarà il derby del secondo turno tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini.

La quarta giornata degli US Open sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match di Matteo Berrettini.

CALENDARIO US OPEN 2026

Mercoledì 2 settembre

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17.30 italiane

J. Pegula-S. Kenin

B. Shelton-H. Hurkacz

Dall’1.00 ora italiana

A. Sabalenka-P. Iatcenko

J. Faria-C. Alcaraz

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

D. Medvedev-S. Gorzny

M. Kostyuk-S. Stephens

Dall’1.00 ora italiana

R. Sakamoto-F. Tiafoe

L. Tararudee-L. Noskova

Grandstand

Dalle ore 17.00 italiane

B. Nakashima-A. Michelsen

E. Navarro-C. McNally

I. Jovic-M. Frech riprende da 4-4

D. Prizmic-T. Paul

Non prima delle ore 23.00 italiane

E. Svitolina-M. Joint

Stadium 17

Dalle ore 17.00 italiane

T. Townsend-T. Preston

D. Kasatkina-P. Badosa riprende 1-6 4-5

Non prima delle ore 19.00 italiane

R. Jodar-Y. Bu

K. Boulter-K. Muchova

Non prima delle ore 22.30 italiane

L. Harris-S. Tsitsipas

Court 5

Dalle ore 17.00 italiane

J. Paolini-L. Stefanini

Non prima delle ore 18.30 italiane

J. Choinski-B. van de Zandschulp

M. Linette-F. Jones riprende da 4-6

J. Lehecka-T. Samuel

Court 6

Dalle ore 17.00 italiane

K. Pliskova-D. Shnaider

Non prima delle ore 18.30 italiane

M. Giron-I. Buse

J. Duckworth-Y. Wu

Court 7

Dalle ore 17.00 italiane

M. Sawangkaew-L. Fernandez

Non prima delle ore 18.30 italiane

Z. Svajda-D. Altmaier

X. Wang-A. Kalinskaya

A. Bublik-A. Mannarino

Court 10

Dalle ore 17.00 italiane

J. Munar-A. Rinderknech

Non prima delle ore 18.30 italiane

F. Marozsan-M. Zheng

J. de Jong-F. Passaro riprende da 2-6 6-2 4-6 1-1

Court 11

Dalle ore 17.00 italiane

D. Merida-A. Rublev

Non prima delle ore 18.30 italiane

A. Guerrieri-A. de Minaur

T. Maria-J. Ostapenko riprende da 4-6 6-1

K. Birrell-E. Alexandrova

Court 12

Dalle ore 17.00 italiane

D. Parry-S. Cirstea

T. Etcheverry-J. Fearnley

Non prima delle ore 20.00 italiane

Z. Bergs-C. Taberner riprende da 6-3 3-6 6-2 2-1

M. Berrettini-M. Navone

Court 13

Dalle ore 18.30 italiane

A. Molcan-B. Bonzi riprende da 2-1

D. Shapovalov-L. Van Assche

A. Li-D. Vekic

V. Vacherot-K. Majchrzak

Court 15

Dalle ore 20.00 italiane

N. Bartunkova-M. Sherif riprende da 6-1

O. Selekhmeteva-K. Rakhimova

PROGRAMMA US OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254.

Diretta streaming: SuperTennis+, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per il match Berrettini-Navone.