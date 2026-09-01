US Open 2026 oggi in tv: orari 1° settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Oggi, martedì 1° settembre, andrà in scena la terza giornata di incontri agli US Open 2026, ultimo Slam della stagione in corso sui campi di Flushing Meadows. Il programma prevede la conclusione del primo turno del torneo e vedrà protagonisti sei italiani, tutti impegnati nel tabellone maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Andrea Guerrieri, Mattia Bellucci e Francesco Passaro.

Il match più atteso per i colori azzurri è senza dubbio quello di Lorenzo Sonego, chiamato alla sfida contro Alexander Zverev, testa di serie numero 1 del torneo dopo il forfait di Jannik Sinner. Il piemontese, numero 89 del ranking ATP, affronterà il tedesco in sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium, in una partita che si presenta sulla carta proibitiva ma nella quale Sonego potrà provare a sfruttare il momento non brillantissimo dell’avversario. Zverev arriva infatti da alcune prestazioni al di sotto delle aspettative e cercherà a New York di ritrovare continuità dopo le recenti difficoltà sul cemento americano.

Sul Louis Armstrong Stadium toccherà invece a Flavio Cobolli, numero 5 del seeding, che affronterà l’argentino Francisco Comesana. Per il romano si tratta di un esordio sulla carta più agevole rispetto a quello di Sonego, ma da affrontare con la massima attenzione per evitare sorprese. Cobolli punta a confermare la crescita mostrata nel corso della stagione e a sfruttare un percorso che, almeno sulla carta, può consentirgli di avanzare nel torneo.

Grande interesse anche per Lorenzo Musetti. Il numero 13 del tabellone sfiderà sul Grandstand il britannico Arthur Fery, avversario capace di creare qualche problema soprattutto negli scambi da fondo. Per Musetti sarà un test importante per valutare la condizione e la capacità di incidere sul cemento newyorkese, superficie sulla quale il toscano cerca un rendimento sempre più continuo.

Prima esperienza nel main draw degli US Open, invece, per Andrea Guerrieri, proveniente dalle qualificazioni. Il 26enne italiano affronterà sul Grandstand Alex de Minaur, testa di serie numero 6 e uno dei giocatori più solidi del circuito. Una sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà, ma anche un’occasione significativa per Guerrieri, che potrà misurarsi per la prima volta con uno dei protagonisti del tennis mondiale sul palcoscenico di Flushing Meadows.

Il programma degli italiani si completa con Mattia Bellucci e Francesco Passaro, entrambi impegnati al primo turno. Bellucci affronterà l’ungherese Zsombor Piros, mentre Passaro, qualificato al tabellone principale, se la vedrà con l’olandese Jesper de Jong. Due incontri nei quali gli azzurri cercheranno di sfruttare le proprie opportunità per raggiungere il secondo turno e aumentare ulteriormente la presenza italiana nel torneo.

La terza giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Martedì 1° settembre (orario italiano)

ARTHUR ASHE STADIUM – inizio ore 17:30

Keys [22] vs Korneeva

Fritz [9] vs Blanch

ARTHUR ASHE STADIUM – inizio ore 01:00 (notte)

Sonmez vs Gauff [4]

Zverev [1] vs Sonego

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – inizio ore 17:00

Comesana vs Cobolli [5]

Andreeva [5] vs Tjen

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – inizio ore 01:00 (notte)

Vallejo vs Monfils

Stoiana vs Eala [17]

GRANDSTAND – inizio ore 17:00

Frodin vs Rybakina [2]

Fery vs Musetti [13]

Jovic [14] vs Frech

Non prima delle 23:00: Guerrieri vs de Minaur [6]

CAMPO 5 – inizio ore 17:00

Misolic vs Cerundolo [24]

Potapova [24] vs Valentova

Quevedo vs Mertens [23]

Choinski vs van de Zandschulp

CAMPO 6 – inizio ore 17:00

Knutson vs Lys

Havlickova vs Bondar

Cerundolo vs Gea

Linette vs Jones

CAMPO 7 – inizio ore 17:00

Sweeny vs Moutet

Vidmanova vs Bouzas Maneiro

Rus vs Jeanjean

CAMPO 10 – inizio ore 17:00

Bellucci vs Piros

de Jong vs Passaro

Bartunkova vs Sherif

CAMPO 11 – inizio ore 17:00

Basavareddy vs Schoolkate

Maria vs Ostapenko [30]

Marozsan vs Zheng

CAMPO 12 – inizio ore 17:00

Sakkari [32] vs Montgomery

Bergs [31] vs Taberner

Svajda vs Altmaier

Oliynykova vs Brantmeier

CAMPO 13 – inizio ore 17:00

Starodubtseva vs Seidel

Carabelli vs Struff

Molcan vs Bonzi

STADIUM 17 – inizio ore 17:00

Putintseva vs Bencic [12]

Kasatkina vs Badosa

Jodar [12] vs Kokkinakis

Non prima delle 22:30: Giron vs Buse [32]

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (match di Cobolli e Musetti)