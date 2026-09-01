US Open 2026, Matteo Arnaldi: “Non è stato un inizio facile della stagione sul cemento”

Si ferma subito la corsa di Matteo Arnaldi agli US Open 2026 di tennis: l’azzurro, numero 30 del seeding, cede all’esordio all‘australiano James Duckworth, che si impone in quattro set con lo score di 5-7 6-3 6-2 7-6 (8) dopo tre ore e mezza di battaglia. Comprensibile la delusione dell’italiano al termine della sfida.

Le sensazioni dell’azzurro: “Non è stato un inizio facile della stagione sul cemento, ho avuto qualche problemino all’altro piede, però gli ultimi due tornei prima di questo erano andati abbastanza bene, stavo meglio. Anche nella scorsa settimana stavo migliorando giorno dopo giorno e mi stavo sentendo sempre meglio“.

Arnaldi ci teneva a fare bene a New York: “Gli Slam sono speciali per tutti i giocatori, per me sono sempre stati ancora più speciali perché mi piace giocare al meglio dei 5 set, credo che il mio tennis riesca ad esprimersi meglio 3 su 5, quindi Parigi e New York sono sempre stati i miei due Slam preferiti, in cui riuscivo a giocare meglio“.