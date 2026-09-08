US Open 2026, maratone vincenti per Khachanov e Van de Zandschulp. Continua anche il sogno di Blockx

In attesa dell’ultimo match che vede protagonisti Alexander Zverev e Luciano Darderi, si sono completate le altre tre sfide di giornata nel tabellone maschile degli US Open 2026. Tre vittorie che hanno dietro tutte delle storie importanti, con tre nomi sicuramente a sorpresa che hanno raggiunto i quarti di finale nello Slam americano.

Cominciamo da chi queste emozioni le ha comunque già vissute, avendo fatto semifinale a New York nel 2022. Il russo è uscito vincitore da una clamorosa maratona con il giovane americano Learner Tien, battuto in cinque set con il punteggio di 7-5 4-6 6-7 6-1 6-4 dopo tre ore e cinquantatré minuti di gioco. Il russo, che era scivolato fino al numero cinquanta della classifica mondiale, si è finalmente ritrovato e con questo risultato rivede finalmente la Top-30.

Nei quarti di finale Khachanov se la vedrà con Alexander Blockx. Il belga sta vivendo un vero e proprio sogno in quel di New York, visto che è diventato il primo giocatore del suo paese a raggiungere i quarti nella storia degli US Open. Un traguardo centrato grazie alla vittoria sull’argentino Francisco Cerundolo per 6-3 4-6 7-5 7-5 dopo tre ore e quindici minuti di gioco.

Sono servite invece cinque ore e diciotto minuti a Botic Van de Zandschulp per conquistare i suoi primi quarti di finale Slam della carriera. Una sfida infinita con il francese Arthur Gea, entrato in tabellone come lucky loser, con l’olandese che si è imposto con una pazzesca rimonta, annullando anche match point, con il punteggio di 3-6 6-7 7-6 7-6 6-4. Van de Zandschulp attende ora il vincente di Zverev-Darderi, sognando di diventare il primo olandese dal 2002 (Sjeng Schalken l’ultimo) a conquistare le semifinali a New York.