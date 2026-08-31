US Open 2026, Luciano Darderi piega Harry Wendelken ed approda al secondo turno

L’azzurro Luciano Darderi, numero 21 del seeding, supera all’esordio nel tabellone principale degli US Open 2026 di tennis il qualificato britannico Harry Wendelken, sconfitto con lo score di 6-2 3-6 6-2 7-5 in tre ore e tre quarti di gioco, ed al secondo turno se la vedrà con un altro giocatore proveniente dalle qualificazioni, il ceco Dalibor Svrcina.

Nel primo set Darderi non sfrutta una palla break nel secondo game e poi deve annullarne due nel terzo. L’equilibrio però si spezza nel quarto gioco, con l’azzurro che ottiene il break a trenta ed allunga sul 3-1, scappando poi sul 4-1 non pesante. Nel settimo gioco Darderi risale dallo 0-40 e difende il break di margine, poi nell’ottavo game al quarto set point strappa ancora la battuta al britannico e chiude i conti sul 6-2 dopo 52 minuti.

Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, poi nel quinto game Darderi va sotto 0-40, trascina la contesa ai vantaggi, ma poi capitola e cede la battuta. Il britannico conferma il break, va sul 4-2, e poi toglie ancora il servizio a Darderi, issandosi sul 5-2. L’azzurro reagisce, recupera uno dei due break di ritardo, ma poi in un nono game lungo 22 punti, al quinto set point il britannico pareggia il conto dei set sul 6-3 dopo 72 minuti.

Molto più rapido il terzo set, nel quale Darderi domina infilando 5 game consecutivi dallo 0-1, in virtù dei break a trenta nel terzo gioco ed a quindici nel quinto, volando sul 5-1. Nell’ottavo game l’azzurro tiene il servizio a zero ed alla prima occasione incamera la frazione sul 6-2, in appena 40 minuti.

Nella quarta partita il primo ad avvantaggiarsi è ancora Darderi, che nel terzo game opera il break a quindici che vale il 2-1, confermando poi lo strappo ed allungando sul 3-1. Il britannico non demorde e nel sesto game trova il controbreak a zero che vale il 3-3. Fino al 5-5 i servizi tornano ad essere dominanti, poi nell’undicesimo game Darderi alla quinta palla break riesce a togliere la battuta al britannico portandosi sul 6-5, infine tiene a zero il servizio ed incamera il passaggio del turno sul 7-5 dopo 61 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano la supremazia dell’azzurro, che vince 147 punti contro i 130 dell’avversario, mettendo a segno 42 vincenti contro i 54 del britannico, ma anche concedendo 45 gratuiti contro i 53 di Wendelken. Darderi converte 7 delle 20 palle break avute a disposizione, mentre ne cancella 13 delle 17 concesse al rivale odierno.