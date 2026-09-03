US Open 2026, Luciano Darderi piega Dalibor Svrcina ed approda al terzo turno

Luciano Darderi, accreditato della testa di serie numero 21, approda al terzo turno del tabellone di singolare maschile degli US Open 2026 di tennis: l’azzurro piega in quattro set il ceco Dalibor Svrcina, proveniente dalle qualificazioni, battuto con lo score di 6-3 6-7 (5) 6-4 6-4, maturato in tre ore e 47 minuti di gioco. Ai sedicesimi potrebbe esserci un derby, dato che Darderi affronterà il vincente del match tra Lorenzo Musetti e l’australiano Dane Sweeny.

Nel primo set Darderi cede il servizio a zero in avvio, poi però trova la quadratura del cerchio ed infila quattro game consecutivi, strappando la battuta al ceco a trenta nel secondo game ed ai vantaggi nel quarto. L’azzurro deve cancellare due palle per il controbreak nel settimo gioco, ma nell’ottavo non sfrutta un set point in risposta. Darderi, però, chiude i conti poco dopo, tenendo la battuta nel nono game per il 6-3 in 46 minuti.

Nella seconda partita l’azzurro si trova sotto 1-2 15-40, concedendo due palle break, ma in quel momento infila ben 12 punti consecutivi che lo fanno volare sul 4-2. Nell’ottavo gioco, però, alla quarta occasione, Svrcina trova il controbreak che vale il 4-4, poi fioccano le occasioni mancate: Darderi, infatti, non sfrutta il 15-40 in risposta né nel nono game né nell’undicesimo, poi nel dodicesimo è l’azzurro a dover cancellare un set point e rifugiarsi al tiebreak. Svrcina qui dall’1-1 vola sul 5-1, poi Darderi accorcia fino al 4-5, ma un sanguinoso doppio fallo regala due set point al ceco, che alla seconda occasione pareggia il conto dei set sul 7-6 (5) dopo 70 minuti.

Nella terza frazione l’italiano non sfrutta un break point nel secondo game, poi nel terzo deve risalire dal 15-40. Si segue l’andamento dei servizi fino al 3-2, poi di colpo cambia il canovaccio del match e tenere la battuta appare praticamente impossibile. Darderi scappa sul 4-2, ma subisce il controbreak, allunga ancora sul 5-3 e va a servire per il set, ma non chiude, poi nel decimo game, al terzo set point, strappa la battuta al ceco e chiude sul 6-4 in 53′.

Nel quarto set si continua sulla stessa inerzia della fine del terzo e ci sono altri tre break in apertura. Dopo otto game di fila vinti dal giocatore in risposta, Svrcina tiene la battuta nel quarto gioco e scappa sul 3-1, ma Darderi nel sesto game trova il controbreak a zero per il 3-3. Il ceco strappa di nuovo la battuta all’azzurro, ma Darderi trova l’immediato controbreak e poi passa a condurre, tenendo la battuta per il 5-4. Svrcina serve per restare nel match, ma va sotto 0-40 ed alla seconda occasione Darderi incamera il successo sul 6-4 in 58 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia dell’azzurro, che vince 155 punti contro i 137 del ceco, mettendo a segno meno vincenti, 53-70, ma contenendo di gran lunga gli errori non forzati, 34-63. Darderi sfrutta 10 delle 21 palle break avute a disposizione e ne cancella 13 delle 20 concesse a Svrcina. L’italiano mette a segno più ace, 16-11, e limita il numero dei doppi falli, 9-20, facendo la differenza con la resa sulla seconda, 43%-26%.