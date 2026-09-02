US Open 2026, la pioggia ferma Passaro contro De Jong: il punteggio esatto al momento della sospensione

La pioggia continua ad essere felice compagna di viaggio delle prime giornate dello US Open, rallenta l’andamento del programma e costringe Francesco Passaro a rinviare a oggi la conclusione del suo match di primo turno contro l’olandese Jesper de Jong.

L’azzurro, dopo aver superato i tre match del tabellone di qualificazione, conduceva per 6-2 2-6 6-4 1-1 al momento in cui l’arbitro ha deciso che era giunto il momento di interrompere definitivamente il gioco. L’incontro, programmato come secondo sul campo numero 10, era iniziato con ampio margine di ritardo a causa della pioggia.

Nel primo set il tennista umbro cresce alla distanza, rompe l’equilibrio con il break del 3-2, annulla tre palle del potenziale 3-3 e strappa nuovamente il servizio al suo avversario per involarsi sul 5-2. Passaro non trema e chiude i conti quando trasforma il primo set point per il 6-2.

L’italiano strappa il servizio al rivale in apertura, ma restituisce subito il vantaggio acquisito al termine di un lungo secondo game che sancisce l’1-1. Il neerlandese rompe l’equilibrio con il break al quarto gioco del 3-1, non concede nulla sui propri turni di battuta e toglie nuovamente la battuta al rivale per chiudere la seconda frazione sul 6-2.

Nel terzo parziale l’azzurro opera il break in apertura e consolida il vantaggio con il 2-0. De Jong reagisce e completa la rimonta quando strappa la battuta al rivale per il 3-3. Il tennista umbro reagisce però con prontezza e firma l’immediato break del 4-3. Passaro è glaciale nell’annullare le due palle break del possibile 5-5 e sigla il 6-4 alla prima opportunità. Il quarto parziale inizia con i due turni di battuta tenuti a zero dai due contendenti per l’1-1.