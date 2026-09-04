Tennis
US Open 2026, Jasmine Paolini esce al terzo turno contro Sorana Cirstea
Si ferma al terzo turno la corsa di Jasmine Paolini nel tabellone di singolare femminile degli US Open 2026 di tennis: l’azzurra, numero 19 del seeding, cede alla romena Sorana Cirstea, testa di serie numero 16, che si impone con un duplice 6-3 in un’ora e sedici minuti di gioco. Agli ottavi per lei ci sarà la statunitense Jessica Pegula o la canadese Leylah Fernandez.
Nel primo set l’azzurra trova il break a trenta nel secondo game, ma poi manca due chance per il 3-0 non pesante e subisce l’immediato controbreak. Cirstea inanella un parziale di 12 punti consecutivi e, grazie al break a zero del quinto gioco, allunga sul 4-2. Paolini rischia di crollare, ma annulla due palle break nel settimo game e resta in scia all’avversaria, con Cirstea che però conferma lo strappo ed allunga sul 5-3. Nel nono gioco l’azzurra cede ancora la battuta a zero e la romena porta a casa il parziale sul 6-3 in 39′.
Nella seconda frazione il canovaccio è simile: dallo 0-1 Paolini piazza un parziale di 12 punti a 3 e scappa sul 3-1 grazie al break a quindici nel terzo game, poi però nel sesto game, al sesto break point, arriva il controbreak della romena, che firma l’aggancio sul 3-3. L’azzurra crolla al servizio e nell’ottavo gioco cede la battuta a zero, mandando Cirstea a servire per il match sul 5-3: la romena si porta sul 40-0, ma Paolini annulla 3 match point e poi si procura la palla per il controbreak. Cirstea cancella la chance all’azzurra ed al quarto match point stacca il pass per gli ottavi sul 6-3 in 37 minuti.
Le statistiche sottolineano il predominio della romena, che vince 70 punti contro i 48 dell’azzurra, con Cirstea che mette a segno più vincenti, 17-12, e commette meno errori non forzati, 16-25. La romena sfrutta 5 delle 14 palle break avute a disposizione e ne cancella 2 delle 4 concesse all’azzurra, facendo meglio di Paolini in termini di resa sia con la prima di servizio, 69%-52%, sia con la seconda, 57%-30%.