US Open 2026, Italia fuori dai giochi in singolare prima dei quarti. È il peggior Slam degli ultimi 3 anni

Con la sconfitta di Luciano Darderi in tre set contro Alexander Zverev si esaurisce il percorso dell’Italia nei tabelloni di singolare degli US Open 2026. Nessun azzurro (donne comprese) è riuscito a superare lo scoglio degli ottavi di finale, interrompendo una striscia record di 11 Slam consecutivi con uno o più giocatori italiani in semifinale nel singolare maschile.

La sequenza positiva si era aperta in occasione degli Australian Open 2024 con il trionfo di Jannik Sinner, che da lì in poi ha collezionato ben nove semifinali Major dando dunque un contributo fondamentale alla causa azzurra. Italia che aveva comunque saputo spingersi almeno fino al penultimo atto anche a Wimbledon 2024 (Lorenzo Musetti) e al Roland Garros 2026 (Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi), due tornei in cui il fuoriclasse altoatesino si era fermato rispettivamente ai quarti e al secondo turno.

Bisogna tornare quindi agli US Open 2023 per ritrovare uno Slam senza tennisti italiani nei quarti di finale, infatti tre anni fa a Flushing Meadows sia Sinner (6-3 al quinto con Zverev) che Arnaldi (battuto 3-0 da Carlos Alcaraz) vennero eliminati agli ottavi. Non fece meglio in quelle due settimane neanche il settore femminile azzurro, uscito di scena in blocco già al terzo turno.