US Open 2026, il ritardo per la pioggia rinvia l’esordio in uno Slam di Andrea Guerrieri

In un martedì caratterizzato dalla presenza del folto contingente azzurro, ben sei i giocatori nostrani impegnati, era previsto anche un esordio assoluto. La pioggia, che impone un ritardo di quasi quattro ore all’inizio dei match e rallenta ulteriormente il programma, costringe gli organizzatori a rinviare l’esordio di Andrea Guerrieri allo US Open, in quello che rappresenta il primo ingresso nel tabellone principale di uno Slam per il giocatore italiano.

Guerrieri, atteso da un test decisamente complicato, avrebbe dovuto sfidare, nel quarto match in programma sul Grandstand, l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero sei del torneo statunitense. Il match sarà recuperato oggi e si disputerà, molto probabilmente, sullo stesso campo.

Il tennista italiano, ben consapevole delle difficoltà presentate dal confronto che lo attende, potrà entrare in campo senza avere nulla da perdere e con la possibilità di giocarsi le proprie carte senza alcuna pressione legata alla conquista del risultato. Una buona prestazione sul piano del gioco, al cospetto di uno dei migliori esponenti del circuito, rappresenterebbe già una risposta ampiamente positiva.

Il giocatore nativo di Correggio arriva al match rodato dai tre incontri già disputati e forte delle tre vittorie ottenute nel tabellone di qualificazione con il netto successo ottenuto contro il tunisino Aziz Dougaz che ha sancito il suo ingresso nel main draw. L’australiano è reduce dal secondo turno ottenuto a Montreal e dagli ottavi conquistati a Cincinnati, torneo in cui è stato superato dal futuro vincitore Fils.