Tennis
US Open 2026, Gauff, Rybakina e Andreeva accedono ai sedicesimi di finale
Il fitto programma degli incontri valevoli per il secondo turno del tabellone di singolare femminile caratterizza il programma di giornata degli US Open. La kazaka Elena Rybakina, l’americana Coco Gauff e la russa Mirra Andreeva rispettano il pronostico favorevole e accedono ai sedicesimi di finale.
La statunitense Coco Gauff, testa di serie numero quattro, regola la spagnola Paula Badosa 6-4 7-6(5) in due ore di gioco. La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero due, liquida la spagnola Jessica Bouzas Maneiro 6-2 6-4 in un’ora e otto minuti. La russa Mirra Andreeva, testa di serie numero cinque, travolge la tedesca Eva Lys 6-0 6-2 in un’ora e tre minuti.
L’austriaca Anastasia Potapova, testa di serie numero ventiquattro, regola la francese Leolia Jeanjean 6-4 2-6 6-3 in due ore e dodici minuti. La belga Elise Mertens, ventitreesima favorita del tabellone, supera l’uzbeka Maria Timofeeva 6-2 7-6(5) in un’ora e quarantotto minuti. La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero otto, travolge l’argentina Nadia Podoroska 6-3 6-2 in un’ora e undici minuti. La statunitense Madison Keys, favorita numero ventidue del tabellone newyorkese, rimonta l’ungherese Anna Bondar 5-7 6-4 7-6(5) al termine di una maratona di due ore e cinquantotto minuti; l’americana riesce a spuntarla dopo aver annullato cinque match point nel terzo parziale.
La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero tredici, doma la ceca Katerina Siniakova 6-2 5-7 6-1 in due ore e quattro minuti. Marie Bouzkova, venticinquesima testa di serie, travolge la britannica Harriet Dart 6-2 6-2 in un’ora e diciotto minuti. L’americana Amanda Anisimova, numero dieci del tabellone, elimina l’austriaca Lilli Tagger 6-3 3-6 6-1 in due ore e due minuti. La filippina Alexandra Eala, testa di serie numero diciassette, liquida l’ucraina Oleksandra Oliynykova 6-1 6-4 in un’ora e quattro minuti.
La giovane ceca Nikola Bartunkova rimonta la veterana tedesca Tatjana Maria 6-7(5) 6-2 6-3 in due ore e undici minuti. La spagnola Cristina Bucsa batte la giapponese Himeno Sakatsume 7-6(6) 6-7(0) 7-6(6) dopo una maratona di tre ore e tre minuti. La cinese Qinwen Zheng doma la kazaka Yulia Putintseva 6-4 2-6 6-1 in due ore e trentanove minuti.
Yulia Starodubtseva rimonta la greca Maria Sakkari, testa di serie numero trentuno, 1-6 7-6(4) 6-2 in due ore e quarantaquattro minuti dopo aver annullato tre match point nel decimo gioco del secondo parziale. La statunitense Iva Jovic, numero quattordici del tabellone, piega la britannica Francesca Jones 6-4 6-4 in un’ora e cinquantaquattro minuti.