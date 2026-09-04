US Open 2026, Errani/Tagger domano le gemelle Penickova e avanzano al secondo turno

Nel primo turno del torneo di doppio femminile dello US Open Sara Errani/Lilli Tagger superano le americane Annika e Kristina Penickova 7-5 7-6(3) in un’ora e quarantasette minuti e avanzano al secondo turno. Nei sedicesimi di finale la coppia italo-austriaca sfiderà una formazione decisamente quotata come quella formata da Dabrowski e Stefani.

L’azzurra, con la risposta aggressiva, propizia l’errore della rivale per operare, alla seconda opportunità, il break dell’1-0 e consolida il vantaggio con lo smash vincente del 2-0. Le due giovanissime statunitensi si sbloccano con il game del 2-1 e sullo smash fuori misura della giocatrice italiana impattano 2-2. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta delle quattro tenniste fino a quando l’emiliana entra sotto rete per il 5-5. La frazione si risolve allo sprint: Errani chiude al volo per siglare il break del 6-5, mentre il rovescio in rete della giocatrice a stelle e strisce sancisce il 7-5.

Le padrone di casa difendono il turno di battuta inaugurale. Il duo italo-austriaco impatta 1-1 con la chiusura al volo dell’emiliana e sfrutta la prima palla break per il temporaneo 4-3. Le gemelle americane reagiscono con l’immediato 4-4 e continuano il duello punto a punto. Lo smash vincente di Tagger sancisce il 6-6. Errani/Tagger cambiano campo sul 4-2 a proprio favore, si procurano quattro match point sul doppio fallo delle rivali e chiudono i conti con il definitivo 7-3 sull’errore di diritto gratuito delle avversarie.

Errani/Tagger chiudono la loro prova con zero ace, commettono due doppi falli e servono il 61% di prime. La coppia italo-austriaca conquista il 72% di punti sulla prima e il 44% quando si affida alla seconda. Errani/Tagger mettono a referto venti colpi vincenti e limitano a sedici il numero degli errori gratuiti.