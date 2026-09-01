US Open 2026: Elisabetta Cocciaretto subito eliminata da Katerina Siniakova

Per Elisabetta Cocciaretto sono già finiti gli US Open 2026. La marchigiana è stata eliminata dalla ceca Katerina Siniakova, impostasi con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 9 minuti. Rimangono due le azzurre in gara a New York, che peraltro si affronteranno tra loro mercoledì: Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini.

Il primo set è subito contrassegnato da un break da parte di Siniakova, che sull’1-0 sfrutta un doppio fallo da parte di Cocciaretto sul 15-40 per metterlo a segno. L’italiana in queste prime fasi del match non trova mai davvero la via giusta per dar fastidio al tennis non scontato della sua avversaria, e anzi viene costretta parecchie volte all’errore dall’iniziativa di Siniakova. L’azzurra un sussulto ce l’ha sul 4-2 per la ceca, quando si ritrova sullo 0-30 con un buon vincente di rovescio, ma nonostante si arrivi ai vantaggi non trova mai la palla break. L’ultima chance prima del 6-3 è quella.

Il secondo parziale si apre all’incirca come il primo: doppio fallo di Cocciaretto, stavolta sul 30-40, break di Siniakova. Stavolta, però, la ceca rincara la dose perché sono due le occasioni in cui perde la battuta, anche se nella seconda è proprio la giocatrice di Hradec Kralove a guadagnarsi tutto con diversi vincenti di rovescio. Sullo 0-3 la marchigiana riesce finalmente ad avere un guizzo, anche se il paradosso è che anche questo break, alla fine dei conti, viene deciso da un doppio fallo. L’azzurra prova a restare in qualche modo in scia, ma sul 4-2 si entra in lotta e di nuovo entra in scena il signor doppio fallo, stavolta per dare a Siniakova il 5-2 che diventa in breve tempo 6-2.

Il gioco in questa fattispecie lo fa nettamente di più la ceca, con 26 vincenti contro 11 a fronte di 14 errori gratuiti contro 12. Pesa anche una decisamente diversa gestione della seconda (39% Cocciaretto, 67% Siniakova in termini di punti vinti con essa). Per l’azzurra si chiude un anno Slam davvero incolore: solo uscite all’esordio.