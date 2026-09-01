US Open 2026, Elisabetta Cocciaretto: “Non so se giocherò il doppio”

L’italiana Elisabetta Cocciaretto è uscita di scena nella notte all’esordio nel torneo di singolare femminile degli US Open 2026 di tennis, battuta dalla ceca Katerina Siniakova con un netto 6-3 6-2, maturato in appena un’ora e dieci minuti di gioco.

Restano soltanto due le azzurre in corsa, Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che si affronteranno in un derby italiano al secondo turno. Elisabetta Cocciaretto, invece, potrebbe anche non prendere parte al torneo di doppio femminile, come paventato in conferenza stampa.

L’azzurra, infatti, ha messo in dubbio la partecipazione al doppio, anche a causa dei problemi fisici che l’hanno visibilmente condizionata: “Non è stato un periodo semplice, ci sono diverse cose da sistemare. Non so se giocherò il doppio, vediamo come sta il ginocchio“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini