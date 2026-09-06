US Open 2026, Darderi sfiderà Zverev negli ottavi. Esce Fritz

I match valevoli per i sedicesimi di finale della parte alta del tabellone caratterizzano il programma di giornata del torneo maschile dello US Open. Luciano Darderi è l’unico azzurro nella seconda settimana e sfiderà il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Esce Taylor Fritz che spreca due set di vantaggio contro Francisco Cerundolo.

Luciano Darderi, testa di serie numero 21, piega la wild card australiana Dane Sweeny 6-4 6-3 6-3 in due ore e quattordici minuti e guadagna così il pass per gli ottavi di finale. Sulla strada dell’azzurro ci sarà il numero uno del tabellone. Alexander Zverev supera infatti il cileno Alejandro Tabilo 6-2 7-6(5) 6-2 in due ore e ventisette minuti.

In apertura di programma l’argentino Francisco Cerundolo, numero ventiquattro del tabellone, rimonta lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero nove, 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4 al termine di una battaglia di tre ore e quarantadue minuti. Il belga Alexander Blockx, ventottesima testa di serie, ribalta Flavio Cobolli 6-7(4) 6-3 6-0 6-3 in due ore e quarantacinque minuti.

Il russo Karen Khachanov, dopo aver eliminato Felix Auger-Aliassime, liquida il francese Benjamin Bonzi 6-3 6-2 6-4 in due ore e undici minuti. Il francese Arthur Gea, numero 87 del ranking ATP, doma l’americano Michael Zheng 7-6(7) 3-6 4-6 6-3 6-2 dopo una maratona di tre ore e cinquantasette minuti.

L’olandese Botic Van De Zandschulp elimina il belga Zizou Bergs, testa di serie numero 31, 3-6 7-6(3) 4-6 7-6(6) 6-3 al termine di una sfida infinita da quattro ore e trentadue minuti. In chiusura di giornata l’americano Learner Tien, testa di serie numero quattordici, supera il ceco Jakub Mensik, numero diciassette del tabellone, 6-3 1-6 6-7(2) 6-3 6-4 in tre ore e ventotto minuti.