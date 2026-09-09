US Open 2026, colpo doppio per Rybakina. La nuova numero uno del mondo sfiderà Gauff in semifinale

Il torneo di singolare femminile degli US Open torna in campo per i quarti della parte bassa: si decidono i nomi delle ultime due semifinaliste. La kazaka Elena Rybakina passa il turno, completa la sua giornata trionfale con la conquista della posizione numero uno del ranking e si giocherà il pass per la sfida decisiva contro la statunitense Coco Gauff, brava a uscire alla distanza e a salvare due match point.

Elena Rybakina, testa di serie numero due, ribalta la cinese Qinwen Zheng 3-6 6-1 6-4 in due ore e quindici minuti. La cinese tiene a zero il turno di battuta inaugurale sul diritto fuori misura della rivale. La kazaka ripaga la sua avversaria con la medesima moneta per l’1-1. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio delle due contendenti fino all’ottavo gioco. Zheng sfrutta l’errore di diritto della rivale per operare il break del 5-3 alla seconda opportunità e, dopo aver annullato cinque palle del 5-4, chiude 6-3 con la prima vincente.

La numero due del tabellone difende a zero il servizio di apertura e firma il break del 2-0 con il diritto in avanzamento. La cinese riesce a sbloccarsi con il turno di battuta del 3-1. La kazaka, dopo aver salvato la palla del 3-2, allunga sul 4-1, strappa il servizio all’avversaria con il diritto del 5-1 e sigla il 6-1 con la prima vincente.

La tennista asiatica parte con il turno di battuta inaugurale. La numero due del mondo griffa l’1-1 con l’ace. La sfida prosegue nel rispetto dei turni di battuta, anche se la kazaka manca una palla break sul 2-2. La numero due del tabellone, dopo aver salvato la palla del 3-5, impatta sul 4-4, sfrutta il doppio fallo della tennista cinese per operare il break del 5-4 e timbra il definitivo 6-4 sul diritto in rete della rivale.

L’americana Coco Gauff, testa di serie numero quattro, cresce alla distanza e, dopo aver salvato due match point, elimina Mirra Andreeva, numero cinque del tabellone, 2-6 7-6(7) 6-2 al termine di una battaglia di due ore e ventuno minuti. La russa parte a razzo, firma il break in apertura e strappa nuovamente il servizio alla rivale per volare sul 3-0 pesante. Gauff riesce finalmente a sbloccarsi con il game del 4-1. Andreeva però non arretra di un centimetro, non concede nulla al servizio e chiude 6-2 al primo set point.

Il secondo parziale inizia nel rispetto dei turni di servizio, con le due giocatrici che mancano una palla break a testa. La statunitense rompe l’equilibrio nel sesto gioco quando capitalizza la prima opportunità per il break del 4-2. La campionessa del Roland Garros non molla la presa, recupera lo svantaggio con il 4-3 siglato alla terza possibilità. Gauff però continua a spingere, allunga sul 5-3, ma la russa non si arrende e, dopo aver salvato un set point, impatta 5-5, prologo del 6-6. Nel tie-break Gauff allunga prima sul 4-2 e poi sul 5-3, annulla due match point e sigla il 9-7 al primo set point.

La giocatrice americana, sulle ali dell’entusiasmo, rompe l’equilibrio quando opera il break del 2-1. Gauff, dopo aver acquisito il vantaggio, continua a spingere, strappa nuovamente il servizio alla russa per il 5-2 e chiude 6-2 al secondo match point.