Tennis
US Open 2026, Coco Gauff approda al secondo turno. Eliminata Belinda Bencic
Prosegue il primo turno del tabellone di singolare femminile degli US Open 2026 di tennis: dei venti match in programma se ne completano soltanto quindici, mentre altri cinque vengono sospesi e rinviati ad oggi, quando si disputeranno anche i primi incontri del secondo turno. Nessuna azzurra in campo nella giornata appena conclusa.
La statunitense Madison Keys (numero 22) elimina la russa Alina Korneeva per 7-5 6-4, mentre la tedesca Eva Lys supera la ceca Gabriela Knutson con un duplice 6-3. La kazaka Elena Rybakina, seconda testa di serie, supera la statunitense Thea Frodin per 6-3 6-2, mentre l’ucraina Yuliia Starodubtseva liquida la tedesca Ella Seidel con un doppio 6-2.
La magiara Anna Bondar regola la ceca Lucie Havlickova per 6-3 6-3, mentre la numero 5, la russa Mirra Andreeva, liquida l’indonesiana Janice Tjen per 6-2 6-2. Vincono in rimonta sia la greca Maria Sakkari, sulla statunitense Robin Montgomery per 2-6 7-5 6-2, che la kazaka Yulia Putintseva, che elimina la numero 12, l’elvetica Belinda Bencic, per 4-6 7-5 6-3.
Vincono con lo stesso punteggio, 6-4 6-4, sia la belga Elise Mertens contro la spagnola Kaitlin Quevedo che l’ucraina Oleksandra Oliynykova contro la statunitense Reese Brantmeier, mentre l’austriaca Anastasia Potapova liquida la lettone Darja Semenistaja per 6-2 6-2, invece la statunitense Coco Gauff, numero 4, regola la turca Zeynep Sonmez con lo score di 6-3 6-4.
Negli ultimi match giunti a conclusione, prima che sui campi non coperti il gioco venisse definitivamente interrotto, infine, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro elimina la ceca Darja Vidmanova per 6-3 6-4, mentre la francese Leolia Jeanjean supera la neerlandese Arantxa Rus per 7-6 (6) 6-2, infine la filippina Alexandra Eala, numero 17, liquida la statunitense Mary Stoiana per 6-1 6-2.
Vengono invece sospesi e rinviati ad oggi i seguenti match: la statunitense Iva Jovic contro la polacca Magdalena Frech (4-4), l’australiana Daria Kasatkina contro la spagnola Paula Badosa (1-6 4-5), la polacca Magda Linette contro la britannica Francesca Jones (4-6), la tedesca Tatjana Maria contro la lettone Jeļena Ostapenko (4-6 6-1), e la ceca Nikola Bartunkova contro l’egiziana Mayar Sherif (6-1).
US OPEN 2026 – RISULTATI FEMMINILI 1° SETTEMBRE
Primo turno
Madison Keys (22) b. Alina Korneeva 7-5 6-4
Eva Lys b. Gabriela Knutson 6-3 6-3
Elena Rybakina (2) b. Thea Frodin 6-3 6-2
Yuliia Starodubtseva b. Ella Seidel 6-2 6-2
Anna Bondar b. Lucie Havlickova 6-3 6-3
Mirra Andreeva (5) b. Janice Tjen 6-2 6-2
Maria Sakkari (32) b. Robin Montgomery 2-6 7-5 6-2
Yulia Putintseva b. Belinda Bencic (12) 4-6 7-5 6-3
Elise Mertens (23) b. Kaitlin Quevedo 6-4 6-4
Oleksandra Oliynykova b. Reese Brantmeier 6-4 6-4
Anastasia Potapova (24) b. Darja Semenistaja 6-2 6-2
Coco Gauff (4) b. Zeynep Sonmez 6-3 6-4
Jessica Bouzas Maneiro b. Darja Vidmanova 6-3 6-4
Leolia Jeanjean b. Arantxa Rus 7-6 (6) 6-2
Alexandra Eala (17) b. Mary Stoiana 6-1 6-2
Iva Jovic (14) c. Magdalena Frech 4-4 sospesa
Daria Kasatkina c. Paula Badosa 1-6 4-5 sospesa
Magda Linette c. Francesca Jones 4-6 sospesa
Tatjana Maria c. Jeļena Ostapenko (30) 4-6 6-1 sospesa
Nikola Bartunkova c. Mayar Sherif 6-1 sospesa